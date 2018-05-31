ЮНИСЕФ поддерживает реформирование системы по уходу за детьми в Узбекистане

Ташкент, 30 мая / Синьхуа / — ЮНИСЕФ поддерживает прекращение размещения детей в интернатных учреждениях и создание сильных механизмов для поддержки уязвимых семей и детей в Узбекистане. Об этом сегодня заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн в ходе конференции, посвященной дальнейшему реформированию системы ухода за детьми в Узбекистане.

По его словам, интернатный уход за детьми должен использоваться только тогда, когда все другие формы ухода были тщательно рассмотрены и исключены с учетом наилучших интересов ребенка.

В Узбекистане в настоящее время около 20 тыс. детей живут в различных типах учреждений. Это составляет 200 на 100 тыс. детей, 75 проц из них — дети с инвалидностью. Средний показатель по миру — 120 на 100 тыс. детей. —0—