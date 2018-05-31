Отпугиватель псов и браслет-подушка. 5 вещей, которые защитят ребенка летом

в преддверии сезона отпусков Корреспондент « АиФ » — НП» расспросил семьи путешественников и составил топ товаров-телохранителей, которые могут пригодиться на выезде.

Детское автокресло

До тех пор, пока ребёнок весит меньше 36 кг и его рост менее полутора метров, нужно автокресло. Это необходимо для безопасности — причём не только в случае ДТП, но также при резком торможении или экстренном манёвре, и для комфорта ребёнка. Важно его правильно закрепить в салоне, а ребёнка пристегнуть, отрегулировав ремни по размеру.

Кресла выпускаются для разного возраста. Новорождённым подходит автолюлька, а к 9 месяцам нужен вариант постарше. Самое популярное кресло, в котором можно ездить до 12 лет. Но не все так считают. «Мы приобрели кресло от 9 месяцев до 4 лет, — рассказывает мама двухлетнего Миши Наталья Тихонова , — это не экономно, но оно удобнее, в нём можно регулировать угол наклона, чтобы изменить положение, когда ребёнок уснул, у всевозрастных кресел режима на сон нет».

«Умные часы»

Юлия Пшеничная купила «умные часы» своей дочке Милане, когда она пошла в первый класс. В часы встроен GPS-трекер, позволяющий отследить местоположение ребёнка.

Теперь часы семья берёт с собой и на отдых. На выезде немало ситуаций, когда ребёнок может заблудиться: на детской площадке, в аквапарке и др. Часы показывают, где сейчас маленький путешественник, а с помощью встроенного микрофона можно послушать, что вокруг него происходит. Устройство уведомит вас, если ребёнок убежит, например, с детской площадки, где ему разрешили поиграть без старших; на часах есть тревожная кнопка. С них можно даже совершать звонки.

Телохранитель

В нём есть GPS для отслеживания передвижений ребёнка, тревожная кнопка, компас и фонарик. В приборе есть функция «оценить частоту сердцебиения» (вдруг ребёнок испугался), он может зафиксировать аллергическую реакцию. Прибор можно положить в карман, прикрепить на одежду, повесить на шею. «Телохранитель» способен работать без батареек, достаточно завести специальную рукоятку.

Отпугиватель собак

Прибор похож на брелок или фонарик, в нём есть кнопка, которую в случае угрозы необходимо нажать на расстоянии 10-20 метров от собаки. Устройство издаёт ультразвук: он неслышен для человеческого уха, но неприятен для собаки. Услышав звук, животное уйдёт.

Отпугиватель нужно направить на агрессора, как пульт от телевизора, но делать это следует спокойно, чтобы оно не накинулось раньше, чем вы нажмёте кнопку. Стационарные модели можно установить, например, на даче.

Спасательный браслет

При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать кнопку, и за полсекунды надуется подушка безо­пасности (как в автомобиле), которая удержит тонущего ребёнка на воде. В браслете есть компас и свисток на случай, если дитя заплыло далеко.

Астраханские и ярославские изобретатели создали спасательный водный радиоуправляемый браслет. Как рассказал представитель группы разработчиков Данила Ивашкович, если ребёнок тонет, сигнал с браслета поступает на пульт у родителей на берегу или у работника спасательной службы, и к месту ЧП стартует капсула-плот. Причём плот сам его найдёт по сигналу с браслета.

Мнение

— Не стоит злоупотреб­лять приборами. Если защита превратится в средство контроля, то ребёнок может решить, что его личные границы нарушают. Он будет стремиться избавиться от устройства. Если выстроить доверительные отношения и объяснять ребёнку правила безопасности, показывать личным примером, то и без гаджетов вы будете спокойны за его безопасность.