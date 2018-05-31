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Детей к зверям в Хабаровске пустят бесплатно
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Детей к зверям в Хабаровске пустят бесплатно 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В День защиты детей 1 июня Приамурский зоосад имени Сысоева подготовил подарки и сюрпризы. Главный из них, бесплатный вход для публики моложе 12 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Детей будем пропускать бесплатно целый день с 10 утра до 21 вечера. С 1 июня мы переходим на летний режим работы и будем принимать посетителей до 21 часа, — разъяснила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь Приамурского зоосада имени Сысоева Алёна Федосеева. — Чтобы не было казусов на кассе, не забудьте 1 июня взять с собой свидетельства о рождении детей.
В День защиты детей в 11 часов на сцене зоосада будет дан старт конкурса «Амурские волны детям» в рамках фестиваля «Амурские волны». Напомним, состязание детско-юношеских духовых оркестров в Хабаровске проводится впервые. В нем примут участие детские и студенческие коллективы из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Приморского края и Еврейской автономной области. Ну и в честь праздника всех гостей ждут ставшие традиционными мастер-классы, конкурсы и викторины. Начало развлекательной программы в 12.00. Дополнительной оплаты за концерт и участия в конкурсах не потребуется.
А главное — в зоосаде вновь случилось пополнение. Как рассказала Алёна Федосеева, в минувшее воскресенье после того, как участники Оркестра барабанов и волынок, побывавшие в гостях, дали новорожденной оленихе имя Пайпер (в переводе — волынщица) и уехали, в зоосаде родился ещё один оленёнок. И тоже женского пола. Теперь нужно назвать и её. А Этой малышке дадут имя посетители Приамурского зоосада имени Сысоева. Во время квеста, который пройдёт в зоосаде, участники предложат варианты. Самые популярные будут предложены на голосование посетителям нашего сайта.
Голосовать будем с 10 июня. Не пропустите!
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