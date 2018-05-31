Игра «Обмен ролями» в одной из больниц Чунцина

Чунцин, 30 мая / Синьхуа / — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.

Чунцин, 30 мая /Синьхуа/ — В отделении гематологии больницы «Синьцяо» Военно-медицинского университета сухопутных войск НОАК в Чунцине /Юго-Западный Китай/ сегодня прошла необычная игра «Обмен ролями»: 7 маленьких пациентов, страдающих лейкемией, надели белые халаты и провели «прием больных», в роли которых выступили лечащие их врачи и медсестры.

Медперсонал больницы надеется, что такая игра поможет детям избавиться от страха и неприятия лечебных процедур, облегчить болезненные ощущения и повысить терапевтический эффект.

Одновременно в ходе игры врачи и медсестры могут глубже понять чувства и переживания больных детей, чтобы затем оказывать им более полную психологическую поддержку.