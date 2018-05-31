Как отметить День защиты детей в районах Иркутска?

В День защиты детей в сквере им. Кирова в Иркутске всегда проводят мероприятия, вот и в этом году там состоится праздник «Ура, каникулы!». А что организуют для детей в других районах в первый день лета?

1 июня в Иркутске пройдёт масса праздничных мероприятий для детей.

В Свердловском округе на площади перед Гуманитарным центром — библиотекой им. семьи Полевых в полдень пройдёт праздник «Все мы родом из детства».

В Октябрьском округе жителей ждут в 13:00 на семейный праздник «Весёлые старты» (ул. Красноказачья, 104) и в 15:00 на дворовый праздник, посвящённый Дню защиты детей и Дню города (ул. Байкальская, 247).

В Ленинском округе мероприятия пройдут рядом с библиотеками № 7 и № 19.

Во втором Иркутске проведут праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья (ул. Мира, 100). Также уличный праздник «День защиты детей» пройдёт в Комсомольском парке.