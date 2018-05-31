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Как отметить День защиты детей в районах Иркутска?
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Как отметить День защиты детей в районах Иркутска? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В День защиты детей в сквере им. Кирова в Иркутске всегда проводят мероприятия, вот и в этом году там состоится праздник «Ура, каникулы!». А что организуют для детей в других районах в первый день лета?
1 июня в Иркутске пройдёт масса праздничных мероприятий для детей.
В Свердловском округе на площади перед Гуманитарным центром — библиотекой им. семьи Полевых в полдень пройдёт праздник «Все мы родом из детства».
В Октябрьском округе жителей ждут в 13:00 на семейный праздник «Весёлые старты» (ул. Красноказачья, 104) и в 15:00 на дворовый праздник, посвящённый Дню защиты детей и Дню города (ул. Байкальская, 247).
В Ленинском округе мероприятия пройдут рядом с библиотеками № 7 и № 19.
Во втором Иркутске проведут праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья (ул. Мира, 100). Также уличный праздник «День защиты детей» пройдёт в Комсомольском парке.
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