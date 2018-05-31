Хабаровчанки больше «Не одни»

Кризисный центр для женщин «Не одна» появился в Хабаровске. Его двери открылись совсем недавно, поэтому постояльцев здесь пока нет. В перспективе в центре могут проживать 21 человек, в их числе сами женщины и их дети: 11 мест для взрослых, 3 места для детей в возрасте от 3-х до 10 лет и еще 7 мест для детей от 0 до 3-х лет.

Услугами центра могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия или попавшие в трудную ситуацию с несовершеннолетними детьми на руках. А также беременные или те, кто сомневается — оставить ли ребенка.

— Помню, в нашу общественную организацию «Милосердие» по зиме обратилась молодая пара с грудничком на руках. Их попросили съехать со съемной квартиры, так как денег на оплату у них не было. От безысходности семья пришла к нам и прожила здесь некоторое время, пока не получила зарплату, чтобы ее хватило снова снять жилье. Эта ситуация и подтолкнула нас к созданию центра «Не одна». В городе есть проблемы такого характера, а людям практически некуда пойти, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель кризисного центра для женщин «Не одна» Константин Ветвенко.

В организации можно не только проживать, но и обратиться за помощью. Здесь работает команда врачей-психологов, педиатров, социальных работников, которые помогают в том числе наладить связи с родственниками. С каждой женщиной будут работать индивидуально до тех пор, пока она не сможет жить самостоятельно.

— Особенно это касается беременных женщин, ведь они, порой, бывают импульсивны и делают поспешные решения. Специалисты как раз-таки и помогут наладить им отношения с супругом. Или хабаровчанки, которые не могут оставить плод по каким-либо причинам — у нас есть предобротный кабинет, где им подставят дружественное плечо, помогут в течение беременности и после родов, пока женщина не встанет на ноги, — продолжает Константин Ветвенко.

Реализовать проект позволил выигранный грант Фонда преподобного Серафима Саровского. Полученный 1 млн рублей позволит существовать центру около 7 месяцев, за это время создатели организации наработают опыт, наладят связи с различными ведомствами.

— Постепенно будем выходить на связь с властями. Ведь центр — это вариант подъема демографии. Ведь как много женщин сейчас приходят делать аборт… Считаю, нужно исправлять эту ситуацию, ведь зачастую на такой шаг решаются из-за безысходности. Будем предлагать различные варианты решения этой проблемы, например, в идеале хотелось бы, чтобы государство становилось «отцом» ребенка одинокой мамы. Помогало бы ей трудоустроится, чтобы она могла зарабатывать для себя и малыша, быстро выделяло ребенку место в детском саду или даже в ясельной группе, которые сейчас открываются, — предлагает Константин Ветвенко.

Обратиться в кризисный центр для женщин можно по адресу ул. Красноводская, дом 2.