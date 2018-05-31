День защиты детей-2018 в Новосибирске — программа

АиФ на Оби» выбрал самые интересные события Дня защиты детей-2018 в Новосибирске.

День защиты детей в Парке им. С. М. Кирова

1 июня новосибирцев приглашают отметить детский праздник. Праздник в честь Дня защиты детей состоится в парке №1 им. С. М. Кирова по адресу ул. Станиславского, 1а. Начало празднования — в 12:00. Для гостей редакция «АиФ на Оби» на своей игровой площадке в парке подготовила увлекательную игровую программу, спортивные конкурсы, мастер-классы, а также приятные и полезные призы и подарки, которые понравятся и детям, и взрослым.

Вход свободный!

Дата: 2 июня

Время: 12:00 Новосибирский зоопарк

С 11.00 до 14.00 вход для детей до 16 лет на территорию зоопарка в этот день бесплатно.

11.00 — 14.00 — игровые мероприятия на сцене и площадках парка;

14.00 — 15.00 — награждение победителей конкурса рисунков;

15.00 — 20.00 — на центральной площадке выступят студия «Димирано», коллектив ДКЖ с вокальными и танцевальными номерами, вокальная студия «Папины дети» и арт-студия «Праздничная шкатулка». На центральной аллее зоопарка и у сцены будут организованы игровые зоны с викторинами, конкурсами на ловкость и даже актерским мастер-классом. Здесь же будут работать аниматоры в костюмах тигра, обезьянки, белого медведя, снежного барса.

20.00 — 21.00 — работа зоопарка в обычном режиме.

Новосибирская филармония

11.00 — благотворительный концерт «Дети — детям» с участием учащихся музыкальных школ и школ искусств Новосибирска, пройдет в Камерном зале филармонии (Красный проспект, 32);

17.00 — благотворительный концерт «Добрый Новосибирск», на котором будут выступать дети с особенностями физического развития и их наставники. Вход на оба благотворительных концерта по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах филармонии;

14.00 — программа «Средневековые развлечения» пройдет в рамках фестиваля «Когда не надо в школу» в Концертном холле зала им. А. Каца (Красный проспект, 18/1). Для детей — старинная музыка, рыцари в доспехах, дамы в прекрасных платьях, мастер-классы игры на средневековых музыкальных инструментах, старинные танцы и старинные игры. Приходить приглашают за 30-40 минут до начала концерта, чтобы успеть все посмотреть. Ограничение по возрасту 6+. Вход: 200 рублей.

Первомайский сквер

12.00 — 17.00 — большой Фестиваль кукол в Первомайском сквере. Для юных зрителей — игры, подарки, кукольные спектакли и концерт. Главный приз — поездка на фестиваль «ВОТЭТНО» в Горном Алтае. Для этого нужно заранее приготовить сказку и рассказать ее в специальной палатке «Я мечтаю». Время рассказа — 1 минута, из палатки будет вестись прямая трансляция, которую можно будет посмотреть на сайте tv.novo-sibirsk.ru, сообщает сайт Каникулы в Сибири.

Детская железная дорога

10.00 — по многолетней традиции в Международный день защиты детей в Новосибирске открывается новый сезон работы детской железной дороги. Железнодорожники подготовили для всех посетителей насыщенную праздничную программу. На станции Спортивная в Заельцовском парке 1 июня с 10.00 начнут работу развлекательные и спортивные площадки.

Академгородок

11.00 — в фойе Большого зала Дома ученых пройдет выставка детских работ ЦДТ Советского района «Свой взгляд на мир и творчество». Для маленьких посетителей — мастер-классы.

12.00 — праздничный концерт «Цвета лета» в Большом зале ДУ СО РАН

13.30 — игровая программа для детей и родителей, мастер-класс по пожаротушению нав площадке пере ДУ СО РАН. Вход везде свободный.

Парк «Бугринская роща»

16.00 — районный фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», на котором выступят талантливые дети Новосибирска. По окончании — награждение участников фестиваля.

Парк «Березовая роща»

1 июня — «Путешествие на планету Лето»

12.00 — развлекательная программа с Карамелькой «Для тех, кто любит веселиться!»;

13.00 — концерт «Мы начинаем лето», в котором выступит детский творческий коллектив «Клякса»;

14.00 — 17.00 — конкурсы, фокусы, мыльные пузыри, мастер-классы, клоуны;

15.00 — 18.00 — концерты.

2 июня с 12.00 до 18.00 — праздничная программа «Пусть всегда буду Я».