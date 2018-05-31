Роковая стопка

В одну из больниц города Владивостока поступил малолетний ребенок с диагнозом «алкогольная интоксикация».

Проводится доследственная проверка данного факта. Достаточно родители выполняли обязанности по содержанию и воспитанию ребёнка? Случайно недосмотрели или это происходит систематически? От воспитательной беседы и административного штрафа до уголовного дела — зыбкая грань. Возможно научить родителей ответственности и как подстелить соломку безопасности? Тема для серьёзных размышлений, учитывая, что около 600 несовершеннолетних состоит на учёте в Приморском наркологическом диспансере. С годами зависимость от алкоголя молодеет.

Наедине с бутылкой

Вердикт в отношении семьи, где у ребёнка случилась алкогольная интоксикация, — прерогатива контролирующих органов. Предварительно установлено: малыш, которому не исполнилось двух лет, в отсутствие в кухне взрослых нашёл стоящую на столе открытую бутылку водки, сделал глоток и выронил сосуд. На шум прибежала мать. Позже самочувствие ребёнка ухудшилось, его доставили в медучреждение.

— В ходе проверки опрашиваются очевидцы, законный представитель, выясняются все обстоятельства произошедшего, — комментирует старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. — По результатам примут процессуальное решение.

В следственном комитете пояснили: в подобных случаях выясняется всё досконально. Возможно, родители просто недоглядели. А если семья асоциальная?

— Как следят за своими детёнышами птицы, животные? Они всегда рядом, — высказывается многодетная мама Татьяна Тютюнник . — У современного человека множество искажённых понятий. Бывает, что ребёнок брошен на произвол судьбы. Другая сторона медали — случаются непредвиденные вещи. Маленьким детям хочется попробовать всё самим. Разбить градусник из любопытства, побриться папиной бритвой. Приходится говорить, увещевать, писать на опасных предметах крупными буквами: «Не трогать». Дети познают мир через ощущения, вкусы. Как не допустить ребёнка к спиртному, не знаю, у нас в доме его нет. Считаю, что алкоголь — искусственный способ поднять настроение или уйти от проблем.

«От нуля до букваря» — программа ответственного и эффективного родительства, разработанная приморской региональной организацией «Совет многодетных родителей». В её основе — опасные ситуации с детьми, которые чаще случаются в жизни. Окна, розетки, острые предметы.

— Правильно, кода нет детей за взрослым столом, где распивают алкоголь, — говорит руководитель организации Ирина Медведева . — Это небезопасно. Ребёнок должен быть под вашим контролем, и никак нельзя оставлять его одного наедине с открытой бутылкой. К сожалению, не все молодые родители учитывают восприятие окружающего мира детей в раннем возрасте. Надо оценивать возможности маленького человека.

На кону — детская жизнь, и с этим необходимо считаться.

Что за волшебное зелье!

Не только в асоциальных, но и на первый взгляд обычных семьях могут во время праздничного застолья дать ребёнку попробовать алкоголь шутки ради. И есть такая «традиция» — каплями спиртного усыплять беспокойных младенцев.

— Был свидетелем безобразного, шокирующего случая, — поделился психотерапевт-нарколог Юрий Панасенко. — Во время застолья к родителям подошёл трёхлетний малыш, указав пальцем на бутылку спиртного. Ему налили водку в стопку, тот её опрокинул и упал, вызвав одобрительный смех окружающих. С такими родителями разговор должен быть жёстким. Малолетний ребёнок получает массированную интоксикацию организма, которая может привести к летальному исходу. Если и выживет, то будет нанесён урон незрелому организму, несформированной нервной системе. Если давать алкоголь младенцу из пипетки, словно снотворное, разовьются зависимость, патологии физического, умственного и психического развития.

Алкогольная зависимость имеет тенденция к омолаживанию, констатируют наркологи. Сезон риска — грядущие летние каникулы. Учителя и родители выпускников — в полной боевой готовности. Где, как не на выпускном, можно хлебнуть взрослой жизни во всех её аспектах?

Если несовершеннолетний попался в руки полиции или врачей в состоянии опьянения впервые, наркологическая служба берёт его на профилактическое наблюдение. Врачи уверяют, что стараются минимизировать диагноз «алкоголизм». Поставить его легко, а снять — сложно. Дополнительные условия для свободного распития спиртного создают продавцы алкоголя, игнорирующие закон.

— Штрафы — бесполезный способ, — считает психолог Андрей Грищуков. — Другое дело, если бы такому продавцу отрубали руку. Нужны жёсткие меры, если мы не хотим тотального спаивания подростков.

Как крысиный яд — В отношении алкоголя должна быть определённая ритуализация в семье — в виде правильных и качественных примеров, — говорит психотерапевт Екатерина Кольцова. — Алкоголь употребляется в определённых случаях в умеренных количествах, поведение не должно выходить за пределы нормы. Тогда алкоголь не вызовет у ребенка интерес. А в семьях, где алкоголь распивается часто и активно, после чего наступает безудержное веселье, детям становится любопытно, что это за волшебное зелье, через которое приходят к таким эффектам? Алкоголь должен быть не запретной темой, а естественной формой бытия в семье.

Психолог добавила — часто выпивающие родители яростно запрещают подростку прикасаться к бутылке. «Не смей никогда в жизни!» — кричит пьяный отец. Отношения ребёнка с родителями сходят на нет. Чувство нужности, эйфория приходит за первой стопкой в уличной компании.

Бутылки со спиртным следует убрать из зоны доступности ребёнка. Как таблетки, уксус или крысиный яд. Для больше безопасности ребёнка — приобрести заглушки для розеток, фиксаторы для окон. На уровне Министерства внутренних дел разрабатывается программа «Безопасные окна». Но никакие технические приспособления не заменят родительского внимания. Время зоны комфорта маленького ребёнка — две-три минуты. Дальше — окликать, но лучше видеть.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач краевого наркологического диспансера Ольга Южакова:

— 75% мальчиков, 25% девочек впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет, Никто не знает, какой у ребёнка личный порог переносимости спиртного. Последствия — от лёгкой интоксикации до летального исхода. Чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем больший риск быстрее получить хроническую зависимость. Если взрослому понадобится от 10 до 13 лет, то подростку хватит и полутора лет.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Начальник отдела организации медпомощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елена Ибрагимова:

— В рамках краевой государственной программы «Безопасный край» проводятся мероприятия, в том числе и среди учащихся школ. Они проходят социально-психологическое тестирование на предмет употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. Результаты таких тестов отрабатываются специалистами. Сегодня в крае также составлен реестр женщин, которые входят в группу риска. Работу с таким контингентом ведут акушеры и гинекологи на местах.

КСТАТИ

Мировым судом Хасанского района вынесен приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Фигурантка не создавала условия по полноценному питанию ребёнка 2015 г. р., не заботилась о здоровье мальчика, не следила за его гигиеной, не приобретала ему сезонную одежду. Она неоднократно уходила из квартиры более чем на сутки, оставляя мальчика одного. Женщина злоупотребляла спиртными напитками, в процессе чего жёстоко обращалась с ребёнком. Суд назначил ей за содеянное 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ребёнок передан под опеку бабушке, фигурантка лишена родительских прав.

ЦИФРЫ

23 300 жителей края состояло на учёте у наркологов в 2017 г., это, как правило, люди, страдающие тяжёлыми формами алкоголизма.

«Сезон риска — грядущие летние каникулы».

Лилия ГРИБОЕДОВА

Фото из архива «АиФ-Приморья»