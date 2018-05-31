Что посмотреть с ребенком в кинотеатре в июне

Что ж, наступили каникулы, а значит, у детей появилось еще больше времени на походы в кинотеатр!

Рассказываем о самых ярких киноновинках месяца, которые стоит посетить всей семьей. Начнем с тех, которые вышли в прокат в конце мая, а далее расскажем о премьерах июня.

«Садко»

Чтобы найти свою настоящую любовь, главный герой фильма Садко спускается в подводное царство, где его ждут новые знакомства, приключения и трудности.

За свою любовь ему придется сразиться с непростым врагом — злой ведьмой Барракудой. Эта борьба будет не из легких, но, поверьте, любовь все равно победит, а лучше проверьте сами, посмотрев фильм.

В кино с 24 мая

«Два хвоста»

Этот анимационный фильм посвящен невероятным приключениям двух друзей –Кота Макса и Бобра Боба. Таких непохожих друг на друга личностей сложно отыскать, однако им удалось стать отличными приятелями! Боб всегда стремится к тишине и покою, а непоседа Макс мечтает стать знаменитым и прославиться на весь мир. И можете себе представить, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Искрометные шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках ждут вас в кино!

В кино с 31 мая

«Псы под прикрытием»

Когда животным грозит опасность, за дело берется настоящий профессионал –говорящий пес Макс, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа, а еще он работает в полиции и расследует сложные дела.

Вместе с напарником они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. Максу предстоит под видом выставочной собаки влиться в коллектив и разоблачить банду мошенников.

Смотрите, как у него это получится!

В кино с 31 мая

«Мир Юрского периода — 2»

Для детей старше двенадцати лет прекрасным подарком станет поход на приключенческий фильм.

Действие происходит на острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Парк был построен, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова, вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве, но там остались динозавры.

Чтобы спасти динозавров от неминуемой гибели, управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк.

В кино с 7 июня

«Суперсемейка-2»

Знаменитая Суперсемейка возвращается на экраны вместе с новыми приключениями.

На это раз все внимание приковано к Миссис Исключительной, которая, как оказалось, больше полюбилась журналистам и публике и гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Мистер Исключительный вынужден сидеть дома с детьми, каждый из которых недоволен собственными суперспособностями.

Но все эти семейные неурядицы отойдут на второй план, когда окажется, что Суперсемейке предстоит сразиться с новым могущественным врагом.

В кино с 14 июня

«Осторожно: Грамп!»

Мальчик Терри, главный герой фильма, был уверен, что такие невероятные существа и явления, как волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие, встречаются только в книжках его бабушки.

Вот только бабушка не предупредила, что ее сказки основаны на реальных событиях!

Теперь жизнь Терри полна приключений: ему предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а поможет ему принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка.

Впереди их ждет много опасностей, приятных и не только знакомств и самых неожиданных открытий, а каких, вы узнаете, посмотрев этот анимационный фильм!

В кино с 28 июня

«Распрекрасный принц»

Об этом прекрасном, а точнее Распрекрасном, принце мечтает каждая девушка в королевстве. Такой необычный дар юноша получил при рождении: девушки готовы буквально на все ради его внимания, но за это его ненавидят мужчины. Однако такой дар принца вот-вот может обернуться проклятием, если всего за три дня до его 21-го дня рождения он не выберет одну-единственную спутницу жизни.

Принц уверен, что может выбрать любую, но появляется в его жизни такая девушка, на которую его чары не действуют.

Сходите на этот фильм со своими дочерьми и узнайте, чем закончится эта приключенческо-романтическая история.

В кино с 28 июня

«Джим Пуговка и машинист Лукас»

Это экранизация детских книг популярного немецкого писателя Михаэля Энде . Главный герой — темнокожий мальчик-подкидыш Джим будучи младенцем попал на крошечный островок Усландия. С годами на острове становится слишком тесно, и мальчик вместе со старшим другом-машинистом Лукасом отправляется в далекое путешествие к лучшей жизни. По пути друзья знакомятся с мнимым великаном, полудраконом, прекрасной принцессой и открывают целый мир чудес.

В кино с 28 июня

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Новый фильм о «Звездных войнах» уже вышел на большие экраны. Не упустите возможность посмотреть картину вместе со своими детьми (для зрителей старше 12 лет).

Фильм рассказывает о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки, а также о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

В кино с 24 мая