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За образованием — в село: детский центр технологий открылся в Армении
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За образованием — в село: детский центр технологий открылся в Армении 

Мир24 1 час назад
Программирование, изучение языков или занятия танцами — инновационные программы дополнительного образования теперь доступны в родном селе. В одной из областей Армении открылся детский центр современных технологий. Его программа настолько разнообразна, что попасть на занятия мечтают и дети из Еревана. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Арпи Меликян.
В смарт-центре научиться можно не только танцевать. В группе подростки рисуют. В руках вместо кисти специальные джойстики, на голове шлем. Он помогает увидеть изображение в 3D-формате. Таких технологий нет даже в столице Армении. В соседней комнате ребята программируют модель робота, который сможет разделять пластиковый и стеклянный мусор. Правда, сейчас вместо контейнеров разноцветные кубики.
«В этой комнате дети будут работать с коллекцией американской обучающей программы и с помощью этой коллекции смогут спланировать и создавать роботы, а потом и запрограммировать их. Сюда могут поступать дети с шести лет», — указал учитель Айк Мурадян.
В этом образовательном центре обучение бесплатное. Нет ограничений и по возрасту. Выбрать ребенок может любое из четырех направлений: инновации, языки, предпринимательство и личное развитие. «Смарт-центр — один из наших последних проектов. Он открыт для детей с понедельника до воскресения. Место выбрали неслучайно, так как здесь неповторимая красивая природа», — указал директор экономического развития фонда «Армянские дети» Ашот Маргарян.
До мелочей продумана не только образовательная программа, но и то, как добраться до смарт-центра. Специальный автобус привозит детей из близлежащих сел Лорийской области. Но попасть на занятия мечтают многие ребята из столицы.
«Я живу в Ереване, но хотел бы здесь изучать программирование, народные танцы и робототехнику. А еще здесь очень красивая природа. После занятий можно с друзьями поиграть в саду», — признался школьник из Еревана Александр Варданян.
Первый смарт-центр хорошо себя зарекомендовал. И благотворители рассматривают вопрос об открытии подобных образовательных заведений в других районах республики.
В строительство центра вложили деньги многие мировые знаменитости, например, Леонардо Ди Каприо, Дженифер Энистон и Конан О'Брайен.
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