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Детский День здоровья пройдет в Челябинске 1 июня
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Детский День здоровья пройдет в Челябинске 1 июня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Консультации детских врачей смогут получить челябинцы в рамках Дня здоровья 1 июня, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.
В День защиты детей во всех районах областного центра организуют интерактивные площадки, где горожане смогут проверить здоровье и сдать некоторые анализы. Например, в Саду Победы с 10:30 до 14 часов можно будет пройти тестирование на ВИЧ, снять и оценить кардиограмму, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови. В это день горожан также ждут и другие площадки:
Калининский район: площадь перед зданием Администрации с 10:00 до 13:00Курчатовский район: сквер по улице Молодогвардейцев с 12:00 до 14:00Центральный район: Кировка с 10:00 до 15:00Советский район: территория горсада им. А. С. Пушкина» с 10:00 до 14:00  «Профилактика детских заболеваний имеет особое значение, так как предпосылки к развитию наиболее распространённых хронических неинфекционных заболеваний часто закладываются уже в детском возрасте. По итогам 2017 года, во всех возрастных группах первое ранговое место занимали болезни органов дыхания. На втором месте в возрастной группе от 0 до 14 лет — болезни кожи и подкожной клетчатки, в группе от 15 до 17 лет — последствия травм, отравлений и других воздействий внешних. Третье место в обеих возрастных группах занимают болезни органов пищеварения», — отмечают в минздраве.
Добавим, что дни здоровья продолжатся 2 июня (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко с 10 до 15 часов) и 5 июня (сквер Семьи (Энергетиков, 21Б) с 13 до 17 часов).
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