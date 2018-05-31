Куда пойти с ребенком на День защиты детей в Костроме? (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)

1 июня Кострома присоединится к празднованию Дня защиты детей. В городе устроят праздник детства с активными играми и рисунками на асфальте, сообщает городская администрация.

Все начнется в 10:30 на набережной Волги напротив цветочных часов, где пройдет праздник «Ура, каникулы!».

На Сусанинской площади с 10:00 начнется чемпионат города по классикам. Он включает 3 уровня сложности и 13 видов классиков. А в рамках состязаний «Серебряный кубок диванных мастеров» вы сможете пройти шуточные станции и посоревноваться в скоростном поедании печенья, катании на офисных стульях, гонках машин на радиоуправлении.

На площади Мира в 10:00 начнется развлекательная спортивная программа и игровая программа «Лето. Книга. Солнце».

В парке Берендеевка в это же время стартует детская лига ГТО. На главной аллее парка вы сможете выполнить нормативы комплекса ГТО.

А 2 июня костромской зоопарк тоже будет ждать гостей на праздник. Для всех детей до 12 лет вход бесплатный.