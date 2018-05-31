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Куда пойти с ребенком на День защиты детей в Костроме? (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
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Куда пойти с ребенком на День защиты детей в Костроме? (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА) 

k1news.ru 59 минут назад
Фото: k1news.ru
1 июня Кострома присоединится к празднованию Дня защиты детей. В городе устроят праздник детства с активными играми и рисунками на асфальте, сообщает городская администрация.
Все начнется в 10:30 на набережной Волги напротив цветочных часов, где пройдет праздник «Ура, каникулы!».
На Сусанинской площади с 10:00 начнется чемпионат города по классикам. Он включает 3 уровня сложности и 13 видов классиков. А в рамках состязаний «Серебряный кубок диванных мастеров» вы сможете пройти шуточные станции и посоревноваться в скоростном поедании печенья, катании на офисных стульях, гонках машин на радиоуправлении.
На площади Мира в 10:00 начнется развлекательная спортивная программа и игровая программа «Лето. Книга. Солнце».
В парке Берендеевка в это же время стартует детская лига ГТО. На главной аллее парка вы сможете выполнить нормативы комплекса ГТО.
А 2 июня костромской зоопарк тоже будет ждать гостей на праздник. Для всех детей до 12 лет вход бесплатный.
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