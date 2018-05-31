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Более пяти тысяч кубанских школьников пойдут в походы в День защиты детей
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Более пяти тысяч кубанских школьников пойдут в походы в День защиты детей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Более пяти тысяч школьников из Краснодарского края присоединятся к туристскому флешмобу «Мы — дети Кубани». Акция пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщили в пресс‐службе администрации Краснодарского края.
Культурное мероприятие также посвящено 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Как только школьники прибудут в назначенное место, они отпустят в небо разноцветные шары.
Самый масштабный праздник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Краснодаре. Организаторы откроют интерактивные тематические площадки. На «Арене спорта» дети узнают о достижениях воспитанников спортшкол, сыграют в шахматы и футбол. А в «Городе мастеров» соберутся творческие учащиеся. Праздник завершится концертом во дворце спорта «Олимп». На сцену поднимутся детские коллективы. Кроме того, победители конкурса «Стань первым во славу Кубани» получат свои награды.
Воспитатели детских садов приготовили для своих воспитанников концертные и театральные представления, игры. Также праздничные мероприятия пройдут и в школах, где функционирует лагерь дневного пребывания учащихся.
Более 100 тысяч жителей Подмосковью посетят свыше 70 мероприятий в День защиты детей. Гостей ждут конкурсы рисунков на асфальте, танцевальные фестивали, интерактивные программы, спектакли, концерты, тематические мастер-классы.
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