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Парад колясок, дискотека, гонки: как в Симферополе отметят День защиты детей
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Парад колясок, дискотека, гонки: как в Симферополе отметят День защиты детей 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Для маленьких симферопольцев и гостей крымской столицы в День защиты детей подготовлена праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Центром празднования 1 июня станет Детский парк. Начнутся мероприятия в 10.00 с парада колясок от главного входа. Как отметили в администрации, родители, которые подготовят самые оригинальные коляски, и их маленькие владельцы, получат призы.
С 11.00 до 16.00 на главной сцене парка пройдет праздничный концерт. Для тех, кто не умеет танцевать — перед сценой состоится мастер-класс по хореографии. С 12.00 маленьких жителей Симферополя возле дуба-великана и в городке безопасности движения ждут игровые программы: гонка на велосипедах и гироскутерах, игровой экзамен на знание ПДД, развлекательное шоу с участием аниматоров, в которых участников также ждут подарки.
Кроме того, с 12.00 до 15.00 симферопольцы смогут попробовать свои силы в мастер-классах по созданию открыток, рисунков с использованием графических трафаретов, 3D–моделей и оригами. Там же с 16.00 до 18.00 будет работать художественная мастерская.
В 12.00, 14.00 и 16.00 на «островке веселья» в самом центре Детского парка ребята станут участниками сразу трех игровых программ: «Красная Шапочка встречает друзей», «В гостях у пчелки Майи» и «Пиратская вечеринка». А с 17.00 до 18.30 на главной сцене парка пройдет концерт «Мы маленькие дети, нам хочется гулять». А закончится празднование видеодискотекой с участием аниматоров.
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