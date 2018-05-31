К летнему отдыху будьте готовы! В Омской области начинаются каникулы 

Первая смена началась 29 мая. За каникулярное время отдохнут и поправят своё здоровье в благоприятных климатических условиях 13 тысяч городских мальчишек и девчонок в возрасте 6-18 лет.
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На территории Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха будет действовать 13 загородных лагерей, на базе пяти из них ребята смогут пожить в палатках.
Традиционно к началу смены на рекреационной территории проведена акарицидная обработка, в дальнейшем она будет повторяться каждые 30 дней.
Все лагеря огорожены, оснащены системами видеонаблюдения и пожарного оповещения. В одном из них с установленных видеокамер будут вести онлайн-трансляцию.
«Такая камера установлена в «Дружных ребятах», — рассказывает начальник отдела городского департамента образования Татьяна Чаповская. — Родители будут иметь возможность, выйдя на сайт лагеря, посмотреть, как проходит линейка, увидеть своего ребёнка».
Изучить распорядок дня, меню, а также перечень предлагаемых развлекательных программ и мероприятий можно на сайтах загородных учреждений.
Сотрудники ГИБДД особо обращают внимание на то, что в связи с началом работы детских оздоровительных лагерей въезд в Красноярско-Чернолучинскую зону отдыха ограничат. Такой режим вводится на период календарного лета. Пропуска родителям можно получить в администрации Омского района.
Перед началом оздоровительной кампании особый инструктаж проводится со взрослыми, которые будут отвечать за безопасность детей. Ответственные лица специально обращаются к родителям, которые будут посещать своих детей: не нарушайте санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не кормите и не передавайте детям запрещённые продукты. Их перечень имеется в любом загородном лагере, среди прочего — колбасы, яйца, консервы, ягоды, грибы, газировка, молоко и т. д. Запрет введён для того, чтобы избежать инфекционных и массовых отравлений в оздоровительных лагерях. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Омской области Павел Попов призвал родителей не нарушать санитарного законодательства.
«Родители тоже несут ответственность за ребёнка, но они сегодня неуправляемые: чем больше запрещаем, тем больше продуктов они пытаются передать детям», — пояснил Попов.
В регионе в летний период будут работать горячие телефонные линии по детскому оздоровлению. Одна из них будет в мэрии.
«Горячая линия будет работать при департаменте образования, — сообщила Татьяна Чаповская. — Телефон 20-03-59. Но замечу, что ответить на вопросы специалисты смогут по работе подведомственных администрации города лагерей. Это «Дружные ребята», «Лесная поляна», «Иртышские зори», «Юбилейный». Также вся контактная информация размещена на путёвках, которые получат родители на руки».
Сколько в граммах?
Более 300 медиков будут работать этим летом в учреждениях отдыха и оздоровления детей Омской области. В пригородной зоне отдыха — месте расположения летних оздоровительных лагерей — планируется организация выездного травматологического пункта, который укомплектуют врачами-педиатрами, хирургом, стоматологом, эпидемиологом и средними медицинскими работниками с круглосуточным режимом работы. В местах купания детей, спортивных и культурно-массовых мероприятий будут организованы пункты первой медицинской помощи. Предусматривается сопровождение колонн автобусов с детьми (три и более) бригадами скорой медицинской помощи. Непосредственно в автобусах медсопровождение детей при перевозке в оздоровительные лагеря также будет обеспечено.
Кстати, медики по окончании смены высчитывают показатель эффективности оздоровления детей, за которым скрывается четыре параметра: рост, вес, жизненная ёмкость лёгких и мышечная сила рук. Большинство детей за сезон (он длится 21 день) не только прибавляют в весе, но и подрастают на 2-3 см, а также развивают свои лёгкие.