К летнему отдыху будьте готовы! В Омской области начинаются каникулы

Первая смена началась 29 мая. За каникулярное время отдохнут и поправят своё здоровье в благоприятных климатических условиях 13 тысяч городских мальчишек и девчонок в возрасте 6-18 лет.

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На территории Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха будет действовать 13 загородных лагерей, на базе пяти из них ребята смогут пожить в палатках.

Традиционно к началу смены на рекреационной территории проведена акарицидная обработка, в дальнейшем она будет повторяться каждые 30 дней.

Все лагеря огорожены, оснащены системами видеонаблюдения и пожарного оповещения. В одном из них с установленных видеокамер будут вести онлайн-трансляцию.

«Такая камера установлена в «Дружных ребятах», — рассказывает начальник отдела городского департамента образования Татьяна Чаповская. — Родители будут иметь возможность, выйдя на сайт лагеря, посмотреть, как проходит линейка, увидеть своего ребёнка».

Изучить распорядок дня, меню, а также перечень предлагаемых развлекательных программ и мероприятий можно на сайтах загородных учреждений.

Сотрудники ГИБДД особо обращают внимание на то, что в связи с началом работы детских оздоровительных лагерей въезд в Красноярско-Чернолучинскую зону отдыха ограничат. Такой режим вводится на период календарного лета. Пропуска родителям можно получить в администрации Омского района.

Перед началом оздоровительной кампании особый инструктаж проводится со взрослыми, которые будут отвечать за безопасность детей. Ответственные лица специально обращаются к родителям, которые будут посещать своих детей: не нарушайте санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не кормите и не передавайте детям запрещённые продукты. Их перечень имеется в любом загородном лагере, среди прочего — колбасы, яйца, консервы, ягоды, грибы, газировка, молоко и т. д. Запрет введён для того, чтобы избежать инфекционных и массовых отравлений в оздоровительных лагерях. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Омской области Павел Попов призвал родителей не нарушать санитарного законодательства.

«Родители тоже несут ответственность за ребёнка, но они сегодня неуправляемые: чем больше запрещаем, тем больше продуктов они пытаются передать детям», — пояснил Попов.

В регионе в летний период будут работать горячие телефонные линии по детскому оздоровлению. Одна из них будет в мэрии.

«Горячая линия будет работать при департаменте образования, — сообщила Татьяна Чаповская. — Телефон 20-03-59. Но замечу, что ответить на вопросы специалисты смогут по работе подведомственных администрации города лагерей. Это «Дружные ребята», «Лес­ная поляна», «Иртышские зори», «Юбилейный». Также вся контактная информация размещена на путёвках, которые получат родители на руки».

Сколько в граммах?

Более 300 медиков будут работать этим летом в учреждениях отдыха и оздоровления детей Омской области. В пригородной зоне отдыха — месте расположения летних оздоровительных лагерей — планируется организация выездного травматологического пункта, который укомплектуют врачами-педиатрами, хирургом, стоматологом, эпидемиологом и средними медицинскими работниками с круглосуточным режимом работы. В местах купания детей, спортивных и культурно-массовых мероприятий будут организованы пункты первой медицинской помощи. Предусматривается сопровождение колонн автобусов с детьми (три и более) бригадами скорой медицинской помощи. Непосредственно в автобусах медсопровождение детей при перевозке в оздоровительные лагеря также будет обеспечено.

Кстати, медики по окончании смены высчитывают показатель эффективности оздоровления детей, за которым скрывается четыре параметра: рост, вес, жизненная ёмкость лёгких и мышечная сила рук. Большинство детей за сезон (он длится 21 день) не только прибавляют в весе, но и подрастают на 2-3 см, а также развивают свои лёгкие.