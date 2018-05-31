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В Японии собираются ежемесячно выплачивать по $340 на всех воспитанников детсадов
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В Японии собираются ежемесячно выплачивать по $340 на всех воспитанников детсадов 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило программу массовых пособий на детей дошкольного возраста, которые должны постепенно сделать практически бесплатной всю систему детских садов в стране. Как сообщает в четверг информационное агентство Kyodo, предполагается из государственного бюджета ежемесячно выплачивать по 37 тыс. / иен (примерно $340) на ребенка в возрасте от 3 до 5 лет.
Решения о выдаче этой суммы, примерно соответствующей плате за использование детских садов и других схожих учреждений, будут принимать органы местного самоуправления. Как сообщается, такие выплаты будут распространяться и на семьи с высоким доходом.
Согласно соответствующим поправкам в законодательство с начала их действия, с апреля 2019 года такие пособия будут выплачены на воспитанников детсадов только в возрасте 5 лет. Затем, с апреля 2020 года такой системой предполагается охватить уже всех детей от 3 до 5 лет, которые посещают дошкольные детские учреждения. На финансирование пособий предполагается, в частности, направить средства, полученные от предполагаемого повышения потребительских налога на товары и услуги с нынешних 8 до 10%.
Правительство премьер-министра Синдзо Абэ в более отдаленной перспективе предполагает начать выплату схожих пособий также на школьников, а потом и студентам. Их размеры пока не определены — как и источники финансирования такой системы.
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