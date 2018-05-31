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Курганская многодетная семья получит орден из рук Владимира Путина
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Курганская многодетная семья получит орден из рук Владимира Путина 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В семье Макеевых, помимо взрослых детей, 2 школьника и 2 дошкольника
1 июня, в День защиты детей, многодетная семья из Кургана — Макеевы — из рук российского президента получат государственную награду РФ — орден «Родительская слава». Всего у Макеевых 10 детей.
— Одна дочь в семье Макеевых — педагог по классу скрипки, трое детей выбрали медицинское образование, сын выучился на пожарного, другой учится на архитектора. В семье также подрастают два школьника и два дошкольника, — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
В свободное время Макеевы всей семьей занимаются спортом. Зимой — катаются на лыжах и коньках, ходят в бассейн. Летом — занимаются подвижными спортивными играми.
— Отец со старшими детьми увлекается парашютным спортом. Младшие посещают детскую школу искусств: играют на аккордеоне, фортепиано, скрипке и флейте. Тамара Николаевна с дочерями увлекается кулинарией: выпекает торты и печенье. Семья также любит рисовать, осваивает различные виды рукоделия: вышивание, бисероплетение, делает поделки из подручных материалов, — рассказывает пресс-служба губернатора.
Накануне, 30 мая, с Макеевыми встретился заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов
В Москве Макеевы не только встретятся с президентом, но еще и посетят экскурсию по Кремлю и по городу. Предполагается, что в мероприятии примет участие и губернатор области Алексей Кокорин.
В 2016 году мать семейства, Тамара Макеева, уже была награждена региональным знаком отличия «Материнская слава 1 степени» — за достойное воспитание 10 детей. Макеевы станут второй курганской семьей, удостоенной ордена «Родительская слава». В 2009 году эту награду уже получали Мальцевы из Шадринска. Всего в Зауралье проживают около 11 тысяч многодетных семей, а тех, у кого 8 детей и больше, — около 40.
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