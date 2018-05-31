Курганская многодетная семья получит орден из рук Владимира Путина

В семье Макеевых, помимо взрослых детей, 2 школьника и 2 дошкольника

1 июня, в День защиты детей, многодетная семья из Кургана — Макеевы — из рук российского президента получат государственную награду РФ — орден «Родительская слава». Всего у Макеевых 10 детей.

— Одна дочь в семье Макеевых — педагог по классу скрипки, трое детей выбрали медицинское образование, сын выучился на пожарного, другой учится на архитектора. В семье также подрастают два школьника и два дошкольника, — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

В свободное время Макеевы всей семьей занимаются спортом. Зимой — катаются на лыжах и коньках, ходят в бассейн. Летом — занимаются подвижными спортивными играми.

— Отец со старшими детьми увлекается парашютным спортом. Младшие посещают детскую школу искусств: играют на аккордеоне, фортепиано, скрипке и флейте. Тамара Николаевна с дочерями увлекается кулинарией: выпекает торты и печенье. Семья также любит рисовать, осваивает различные виды рукоделия: вышивание, бисероплетение, делает поделки из подручных материалов, — рассказывает пресс-служба губернатора.

Накануне, 30 мая, с Макеевыми встретился заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов

В Москве Макеевы не только встретятся с президентом, но еще и посетят экскурсию по Кремлю и по городу. Предполагается, что в мероприятии примет участие и губернатор области Алексей Кокорин