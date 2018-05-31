Корейские медики продолжат спасать жизни маленьких хабаровчан

Специалисты корейской клиники «Сэчжон» вновь приедут осенью в Хабаровск для оказания помощи детям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мэром Хабаровска Александром Соколовым и вице-мэром Пучона Сон Ю Мен перезаключен договор о сотрудничестве, который будет действителен в течение трех лет, — рассказала консультант управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова

По словам начальника управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяны Скорик, корейские врачи приезжают в Хабаровск уже 16 лет, обычно на два дня, чтобы провести осмотр пациентов. В этом году их приезд предварительно намечен на начало осени.

— Обычно приезжают два врача— специалист функциональной диагностики и кардиолог. На прием попадают 25-30 новых пациентов и дети, прооперированные ранее с целью отследить динамику показателей здоровья, — рассказала Татьяна Скорик.

После осмотра и консультаций маленькие пациенты отправляются на лечение в Южную Корею. Корейская сторона оплачивает не только терапию, но и авиаперелет, комфортное пребывание пациентов и их сопровождающих в городе и все требуемые на постоперационный период, месяц, медикаменты.

На прием к корейским медикам попадут дети, страдающие врожденными пороками сердца, стоящие на учете в Детской городской клинической больнице им. В. М. Истомина. Оттуда же поступают рекомендации.

— В Корею отправятся пациенты, которым необходимо оперативное лечение, чьё физическое состояние соответствует определенным параметрам, так как любые отклонения могут вызвать осложнения. Так, дети, страдающие дефицитом массы тела до операции не допускаются, — объяснила Татьяна Скорик. — Важно и желание родителей. Некоторые родственники хотят, чтобы операцию их ребенку проводили дома — в Хабаровске.

Как заметила Татьяна Скорик, местные специалисты не уступают профессионализму экспертов из города-побратимы. Но предложение южнокорейских медиков нельзя недооценивать. Каждая операция стоит огромных денег и эта благотворительная помощь от города-побратима действительно значима.

Напомним, что впервые южнокорейские медики приехали в Хабаровск в 2002 году. За 16 лет специалисты прооперировали 64 ребенка.