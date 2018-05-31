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В Московской области проведен конкурс детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка»
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В Московской области проведен конкурс детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В УМВД России по г.о. Королев провели конкурс детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка», посвященный Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел.
Целью конкурса является создание положительного образа сотрудника органа внутренних дел и повышение имиджа полиции. Создано жюри, в состав которого вошли член Общественного совета Алексей Федосеев и сотрудники УМВД. Участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательных школ г.о. Королев в возрасте от 8 до 15 лет. В процессе голосования членами жюри лучшими работами были признаны рисунки 9-летнего Кирилла Птицына, 10-летнего Матвея Рыкова, совместный рисунок 15-летних Елены Сероштан и Анны Меркуловой. Приз зрительских симпатий достался 8-летней Полине Давыдовой. Все участники конкурса были награждены почетными грамотами и сладкими призами.
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