В Московской области проведен конкурс детских рисунков «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Юные инспекторы движения Кабардино-Балкарии инструктируют взрослых о правилах сохранения жизней детей в период летних каникул

В Томской области полицейские и общественники приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»