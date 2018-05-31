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В МЧС обеспокоены безопасностью детей в летних лагерях Оренбуржья
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В МЧС обеспокоены безопасностью детей в летних лагерях Оренбуржья 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила вопросы безопасности детских летних лагерей. В заседании участвовали первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин и руководители областных министерств и ведомств региона.
Одним из главных тем обсуждения стала противопожарная безопасность детей в учреждения летнего отдыха. В связи с этим МЧС Оренбуржья провело проверки и профилактические мероприятия.
«В рамках подготовки охвачено 97% объектов летнего отдыха и оздоровления детей. Проверки продолжаются в четырех загородных детских лагерях и в одном санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия», — поясняет начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы МЧС по Оренбургской области Александр Харламов.
По результатам проверок в 91 учреждении детского летнего отдыха (что составляет 8% от их общего числа) выявили нарушения пожарной безопасности. Виновных привлекли к административной ответственности. Руководителей объектов летнего отдыха обязали устранить все нарушения до заезда детей.
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