В МЧС обеспокоены безопасностью детей в летних лагерях Оренбуржья

Накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила вопросы безопасности детских летних лагерей. В заседании участвовали первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин и руководители областных министерств и ведомств региона.

Одним из главных тем обсуждения стала противопожарная безопасность детей в учреждения летнего отдыха. В связи с этим МЧС Оренбуржья провело проверки и профилактические мероприятия.

«В рамках подготовки охвачено 97% объектов летнего отдыха и оздоровления детей. Проверки продолжаются в четырех загородных детских лагерях и в одном санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия», — поясняет начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы МЧС по Оренбургской области Александр Харламов

По результатам проверок в 91 учреждении детского летнего отдыха (что составляет 8% от их общего числа) выявили нарушения пожарной безопасности. Виновных привлекли к административной ответственности. Руководителей объектов летнего отдыха обязали устранить все нарушения до заезда детей.