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Что предпримут для обеспечения безопасности костромских детей этим летом?
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Что предпримут для обеспечения безопасности костромских детей этим летом? 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме полицейские провели пресс-конференцию и рассказали о своей готовности к работе с подростками в период летней оздоровительной кампании, сообщает управление МВД по Костромской области.
В преддверии открытия загородных и пришкольных лагерей полицейские обследуют площадки вместе с комиссией, проработали вопросы занятости подростков, состоящих на профилактических учетах. Правоохранители помогут им найти работу на лето.
Скоро стартует и профилактическое мероприятие «Подросток». Полицейские будут работать с разными категориями несовершеннолетних и проведут профилактику разных видов правонарушений.
Внимание уделят и тем детям, которые не поеду в лагеря. Для их безопасности проведут проверки дворов, парков, школьных территорий. В патрулировании помогут народные дружинники.
Полицейские подготовили для детей квесты, благодаря которым они в игровой форме повторят и закрепят правила поведения на дороге и в транспорте.
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