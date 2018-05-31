Что предпримут для обеспечения безопасности костромских детей этим летом?

В Костроме полицейские провели пресс-конференцию и рассказали о своей готовности к работе с подростками в период летней оздоровительной кампании, сообщает управление МВД по Костромской области.

В преддверии открытия загородных и пришкольных лагерей полицейские обследуют площадки вместе с комиссией, проработали вопросы занятости подростков, состоящих на профилактических учетах. Правоохранители помогут им найти работу на лето.

Скоро стартует и профилактическое мероприятие «Подросток». Полицейские будут работать с разными категориями несовершеннолетних и проведут профилактику разных видов правонарушений.

Внимание уделят и тем детям, которые не поеду в лагеря. Для их безопасности проведут проверки дворов, парков, школьных территорий. В патрулировании помогут народные дружинники.

Полицейские подготовили для детей квесты, благодаря которым они в игровой форме повторят и закрепят правила поведения на дороге и в транспорте.