1 июня объявлено выходным для матерей, работающих в обладминистрации

Сергей Цивилев объявил 1 июня выходным днем для женщин, работающих в областной администрации и имеющих несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работницам сохранят средний заработок. Таким образом, женщины с детьми школьного и дошкольного возраста смогут отметить День защиты детей в кругу семьи.

Глава региона также призвал руководителей кузбасских предприятий всех форм собственности поддержать инициативу и объявить 1 июня выходным днем для женщин с детьми, если это позволяет режим работы.