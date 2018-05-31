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1 июня объявлено выходным для матерей, работающих в обладминистрации
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1 июня объявлено выходным для матерей, работающих в обладминистрации 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергей Цивилев объявил 1 июня выходным днем для женщин, работающих в областной администрации и имеющих несовершеннолетних детей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работницам сохранят средний заработок. Таким образом, женщины с детьми школьного и дошкольного возраста смогут отметить День защиты детей в кругу семьи.
Глава региона также призвал руководителей кузбасских предприятий всех форм собственности поддержать инициативу и объявить 1 июня выходным днем для женщин с детьми, если это позволяет режим работы.
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