Детям с недугами на юге Киргизии создадут условия для развития

Кампания по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья стартовала в южной столице Киргизии — городе Оше. Она названа «Откройте дверь и сердце ребенку!» и имеет информационно-просветительские задачи. Цель акции — напомнить населению, что люди, страдающие недугами, не должны подвергаться дискриминации и могут стать полноценными членами общества.

Социальная кампания проводится мэрией Оша совместно с Детским фондом ООН — ЮНИСЕФ. В городе устанавливают тематические баннеры и оформляют информационными материалами остановки общественного транспорта. На местных телеканалах запланированы выпуски сюжетов, посвященных детям с ограниченными возможностями здоровья, их успехам и талантам.

Кампания распространится и на детсады. Психологи и социологи из Ошского госуниверситета планируют провести серию занятий в дошкольных учреждениях, чтобы рассказать, как дружить с особенными ребятами. Родителям малышей, в свою очередь, предложат информационные буклеты, в которых в формате «вопрос — ответ» говорится о том, как общаться и играть с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Надеемся, что благодаря новой совместной инициативе больше жителей города откроют свои сердца детям с инвалидностью, чтобы окружить их вниманием и заботой и поддержать их развитие как членов общества, — подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в республике Юкиэ Мокуо. — Кроме того, важно расширить практику раннего выявления отклонений у детей, чтобы помочь ребенку и родителям.

— Мы уделяем большое внимание поддержке и интеграции детей с особыми нуждами в общество, — заявил вице-мэр Оша Нурбек Кадыров. — За последнее время в городе предпринято много шагов для развития инклюзии. Верим, что в партнерстве с ЮНИСЕФ мы сможем сделать жизнь всех наших детей более полноценной и гармоничной.

Кстати

Акция имеет для Оша большое значение. Как сообщают в службе по связям с общественностью мэрии южной столицы, многие дети с ограниченными возможностями здоровья нередко даже не выходят из дома. Одна из причин — отчуждение со стороны сверстников. Это, в свою очередь, препятствует развитию таких детей.