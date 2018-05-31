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Детям с недугами на юге Киргизии создадут условия для развития
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Детям с недугами на юге Киргизии создадут условия для развития 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Кампания по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья стартовала в южной столице Киргизии — городе Оше. Она названа «Откройте дверь и сердце ребенку!» и имеет информационно-просветительские задачи. Цель акции — напомнить населению, что люди, страдающие недугами, не должны подвергаться дискриминации и могут стать полноценными членами общества.
Социальная кампания проводится мэрией Оша совместно с Детским фондом ООН — ЮНИСЕФ. В городе устанавливают тематические баннеры и оформляют информационными материалами остановки общественного транспорта. На местных телеканалах запланированы выпуски сюжетов, посвященных детям с ограниченными возможностями здоровья, их успехам и талантам.
Кампания распространится и на детсады. Психологи и социологи из Ошского госуниверситета планируют провести серию занятий в дошкольных учреждениях, чтобы рассказать, как дружить с особенными ребятами. Родителям малышей, в свою очередь, предложат информационные буклеты, в которых в формате «вопрос — ответ» говорится о том, как общаться и играть с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
— Надеемся, что благодаря новой совместной инициативе больше жителей города откроют свои сердца детям с инвалидностью, чтобы окружить их вниманием и заботой и поддержать их развитие как членов общества, — подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в республике Юкиэ Мокуо. — Кроме того, важно расширить практику раннего выявления отклонений у детей, чтобы помочь ребенку и родителям.
— Мы уделяем большое внимание поддержке и интеграции детей с особыми нуждами в общество, — заявил вице-мэр Оша Нурбек Кадыров. — За последнее время в городе предпринято много шагов для развития инклюзии. Верим, что в партнерстве с ЮНИСЕФ мы сможем сделать жизнь всех наших детей более полноценной и гармоничной.
Кстати
Акция имеет для Оша большое значение. Как сообщают в службе по связям с общественностью мэрии южной столицы, многие дети с ограниченными возможностями здоровья нередко даже не выходят из дома. Одна из причин — отчуждение со стороны сверстников. Это, в свою очередь, препятствует развитию таких детей.
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