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В новосибирском детском саду обвалился потолок
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В новосибирском детском саду обвалился потолок 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Во время сончаса в игровой комнате одного из корпусов детского сада №234 в Октябрьском районе с потолка отвалился массивный кусок штукатурки. По счастью, дети в это время спали в соседнем помещении.
Заведующая детским садом сразу сообщила о происшествии в технадзор. Специалисты немедленно выехали на место и составили дефектную ведомость.
Дети сейчас занимаются в другом помещении. В детском садике обещают сделать ремонт.
Корпус, где случилось происшествие, построен в 1967 году. Сейчас в нем занимаются больше 100 малышей. Дефекты штукатурки специалисты технадзора обнаружили и в других помещениях детского сада.
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