В новосибирском детском саду обвалился потолок

Во время сончаса в игровой комнате одного из корпусов детского сада №234 в Октябрьском районе с потолка отвалился массивный кусок штукатурки. По счастью, дети в это время спали в соседнем помещении.

Заведующая детским садом сразу сообщила о происшествии в технадзор. Специалисты немедленно выехали на место и составили дефектную ведомость.

Дети сейчас занимаются в другом помещении. В детском садике обещают сделать ремонт.

Корпус, где случилось происшествие, построен в 1967 году. Сейчас в нем занимаются больше 100 малышей. Дефекты штукатурки специалисты технадзора обнаружили и в других помещениях детского сада.