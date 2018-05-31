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С июня в зеленоградской школе № 853 стартует программа «Московская смена-2018»
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С июня в зеленоградской школе № 853 стартует программа «Московская смена-2018» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В школе № 853, расположенной в зеленоградском районе Старое Крюково, в рамках программы «Московская смена-2018» с 1 июня открывается летний лагерь для детей 7-14 лет. В лагере будет четыре отряда: младший, средний, старший и разновозрастный — для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы запланировали множество интересных мероприятий: развивающих занятий, конкурсов, квестов, экскурсий, театральных постановок. Будут работать разнообразные кружки. Для детей организуется трехразовое питание, прогулки, игры на свежем воздухе, просмотр кинофильмов.
Первая смена продлится до 29 июня. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте школы.
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