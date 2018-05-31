Юные москвичи с размахом отметили День защиты детей в «Сокольниках»

Юные гости парка приняли участие в конкурсах, мастер-классах, тренировках и развлекательной программе.

На Фестивальной площади парка «Сокольники» состоялось празднование Дня защиты детей. В течение вух выходных ребята участвовали в росписи кружек, которые забирали с собой, чтобы оставить на память или подарить друзьям.

Как отметили в пресс-службе парка, за два дня праздника дети расписали две сотни кружек.

Состоялись также занятия по лыжероллерному спорту, в которых приняли участие две группы по 10 ребят. Инструкторы показали детям, как балансировать и передвигаться на необычных лыжах-роликах.

В ходе мастер-класса по рисованию юные художники сотворили порядка тысячи различных шедевров изобразительного искусства. Некоторым участникам праздника особенно пришелся по вкусу класс по робототехнике. Организаторы отметили, что на занятии собралась немногочисленная, но очень преданная и заинтересованная аудитория.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».