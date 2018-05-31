Ещё
Юные москвичи с размахом отметили День защиты детей в «Сокольниках»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Юные москвичи с размахом отметили День защиты детей в «Сокольниках» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Юные гости парка приняли участие в конкурсах, мастер-классах, тренировках и развлекательной программе.
На Фестивальной площади парка «Сокольники» состоялось празднование Дня защиты детей. В течение вух выходных ребята участвовали в росписи кружек, которые забирали с собой, чтобы оставить на память или подарить друзьям.
Как отметили в пресс-службе парка, за два дня праздника дети расписали две сотни кружек.
Состоялись также занятия по лыжероллерному спорту, в которых приняли участие две группы по 10 ребят. Инструкторы показали детям, как балансировать и передвигаться на необычных лыжах-роликах.
В ходе мастер-класса по рисованию юные художники сотворили порядка тысячи различных шедевров изобразительного искусства. Некоторым участникам праздника особенно пришелся по вкусу класс по робототехнике. Организаторы отметили, что на занятии собралась немногочисленная, но очень преданная и заинтересованная аудитория.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
Управа района Сокольники: последние новости
Врачи больницы Святого Владимира проконсультируют родителей с детьми без записи В Лермонтовке организуют литературные чтения Местная власть организовала для ветеранов Сокольников поход в театр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут9
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем27
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение