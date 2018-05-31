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Стало известно, где пропадали сбежавшие из дома самарские подростки
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Стало известно, где пропадали сбежавшие из дома самарские подростки 

ТРК Губерния 1 час назад
Мальчиков искали с утра до позднего вечера.
Утром 29 мая двое мальчиков 15 и 10 лет ушли из дома на улице Рыльской в Самаре. Подростки долгое время не выходили на связь, родители забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители искали детей на чердаках, в заброшенных домах и подвалах, однако их нигде не было. Чуть позже охранники торгового центра узнали мальчиков по ориентировке. Они сообщили, что видели пропавших. Оказалось, что приятели решили покататься на общественном транспорте. Детей благополучно нашли и передали родителям, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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