Взрослые, внимание! Летние каникулы — без травм и происшествий

Уже ставшая народной мудрость гласит: чтобы не случилось беды, подростки должны быть заняты. Для этого в Оренбурге каждое лето открывают огромное количество лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием. Свои двери распахивают санатории и базы отдыха. Всё это позволяет совместить отдых и оздоровление.

Чтобы все были при деле

— В соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей в 2018 году планируют функционировать 120 лагерей всех типов и форм собственности, где смогут отдохнуть 24 121 детей и подростков, — рассказала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева. — В целом в период летних школьных каникул различными организованными формами занятости и отдыха планируется охватить 59802 детей и подростков города Оренбурга (в 2017 году — 55400 детей и подростков).

На особом контроле в период летних школьных каникул остаётся вопрос занятости 434 несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учёта. Как рассказала Нина Алексеевна, на каждого такого ребёнка составляется маршрут занятости в период каникул по месяцам, согласуется с родителями, школой и наставником.

УМВД, Бороться с безнадзорностью, беспризорностью, правонарушениями, антиобщественными действиями несовершеннолетних будут общими силами. Дети, отдыхающие в лагерях, по традиции смогут встретиться и поговорить с сотрудниками ГИБДД ФСБ , пожарными, а также с врачами, в частности, с детским наркологом. Акцентировано внимание на временном трудоустройстве несовершеннолетних.

«Мы проводим профилактические мероприятия по противодействию современным интернет-угрозам, — продолжает Нина Гордеева. — Во всех образовательных организациях на родительских собраниях педагогами и родительской общественностью обсуждаются вопросы: как учить детей защищать себя; как предупреждать возможную опасность на страничках социальных сетей Интернета».

Лето не обойдётся без спортивных праздников, фестивалей и творческих встреч. Город делает всё, чтобы детский досуг был насыщенным, а мысли ребят шли только в позитивном направлении.

Уберечь от опасности

Но опасность подстерегает наших детей везде: на дороге, во дворе, в подъезде дома, на природе и т.д. И здесь главную роль в обеспечении безопасности должны сыграть, в первую очередь, родители.

— Лето — прекрасная, но вместе с тем и опасная пора для детей, — напоминает начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Елена Марсакова. — Чтобы избежать возможных несчастных случаев, каждый родитель обязан строго контролировать свободное время ребёнка.

Ещё до начала каникул родители должны напомнить детям об основных правилах безопасного отдыха. Купаться дети должны только в разрешённых водоёмах в специально отведённых местах, нельзя позволять детям выезжать на велосипедах на обочины дорог, самостоятельно управлять авто— и мототранспортом. Также до сведения ребёнка нужно довести правила пожарной безопасности, поведения на природе, в парках, лесу.

Опасное окно

Особое внимание в летний период следует уделить профилактике несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окна. Здесь важно учесть многое: вовремя закрывать окна, установить блокираторы замков или специальные фиксаторы, правильно расставить мебель, чтобы малыш не смог сам забраться на подоконник.

Зачастую виновником падения служит москитная сетка, создающая иллюзию закрытого окна: ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё. Потому в ни коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних без присмотра, а дошколятам и школьникам необходимо объяснить правила «оконной» безопасности.