АиФ-Алтай и «Молочная сказка» исполнили детские мечты

2018 год объявлен годом Добровольца в России. Еженедельник «АиФ-Алтай» решил провести акцию «40 добрых дел», чтобы в течении года сделать много доброго и полезного. Сорок, потому что газете «Аргументы и Факты» исполняется в этом году именно столько лет.

«Барнаульский молочный комбинат» первым решил присоединиться к акции и помочь многодетной семье Безматерных. Это уникальная семья для Алтайского края — чета Безматерных воспитывает 13 детей, 9 из которых — приемные. Самому маленькому — 5 лет, а самому взрослому — 24 года.

Семья в восторге!

Приемные — из детских домов и дома ребенка. У каждого из них своя история. Например, Яну (7 лет) и Кирилла (5 лет) семья взяла из детского дома. А Алиса (11 лет) и Илья (13 лет) около десяти лет были у семьи под опекой — и только год назад их удалось официально усыновить. Все ребята очень интересные и творческие. Например, Саша (17 лет) учится на радиомеханика и помогает все в доме чинить. Ира (18 лет) очень хорошо шьет и мечтает стать модельером. Катя (14 лет) мечтает стать ветеринаром и приносит домой всех бездомных кошек и собак, кормит их и ухаживает за ними.

Редакция, гости — дружная семья — и представители «Молочной сказки» 25 мая приехали в Алтайский краевой детский экологический центр. Здесь семью Безматерных ждала увлекательная экскурсия. Сначала ребята пошли в зоопарк. Дети пришли в неописуемый восторг: дикобразы, еноты, змеи, обезьяны — каких только животных не было в вольерах! Дети кричали, громко радовались, и фотографировали каждого зверька.

Потом экскурсовод повел всех в оранжерею. Здесь растут уникальные растения со всего мира, даже из Южной Америки и Африки. Дети увидели, как растет банан, лимон, и даже огромный кактус. Завершилась экскурсия океанариумом — рыбки со всего мира — от маленьких сомов до хищных пираний — удивили маленьких зрителей.

Отличный подарок

Но на этом приятные сюрпризы для семьи Безматерных не закончились. После экскурсии дети собрались в актовом зале — и там настоящий Молочный Король, который приехал из «Молочной сказки», подарил ребятам велосипед! Дети тут же, прямо в зале, стали по очереди кататься на нем — до того им понравился подарок. После этого всех ждало чаепитие и глазированные сырки от «Молочной сказки».

«Дети очень довольны, — поделилась с редакцией мама Любовь Безматерных. — Сегодня весь день по очереди катаются на велосипеде. И всем рассказывают как весело и интересно они провели время в экологическом центре. Спасибо вам большое, эти впечатления у них останутся надолго».