Набережная Хабаровска станет «Планетой детства»

1 июня в Международный день защиты детей на набережной Хабаровска в 15.00 начнётся праздничная программа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первыми в сквере Семьи, Любви и Верности, который расположен в парковой зоне стадиона им. Ленина, выступят юные музыканты, участники VII Международного военного-музыкального фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске. Детские духовые оркестры торжественно откроют экспозиции «Дети — наше будущее» и «Служба государственной важности». Эти две выставки подготовлены к 100-летию образования государственной архивной службы России.

В 16:00 возле колеса обозрения начнут работать детские интерактивные площадки. Герои литературных произведений проведут увлекательные литературные игры и викторины. В шатрах будет развернута широкомасштабная книжно-иллюстративная выставка «Детства яркая планета». Ребят будут развлекать клоуны и аниматоры. Мальчишки и девчонки станут участниками бесплатных мастер-классов по изготовлению поделок. В этот день будут работать детские творческие мастерские.

В 17:00 на сцене набережной начнется большой праздничный концерт. Перед гостями набережной выступят самые маленькие артисты. Среди них спортивный клуб художественной гимнастики «Грация», ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Аллигретто», вокально-хореографический коллектив «Шкатулка», детская школа балета «Lil Ballerine» и другие юные танцоры и музыканты.