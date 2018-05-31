Ещё
Набережная Хабаровска станет «Планетой детства»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Набережная Хабаровска станет «Планетой детства» 

Хабаровский край сегодня 27 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
1 июня в Международный день защиты детей на набережной Хабаровска в 15.00 начнётся праздничная программа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первыми в сквере Семьи, Любви и Верности, который расположен в парковой зоне стадиона им. Ленина, выступят юные музыканты, участники VII Международного военного-музыкального фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске. Детские духовые оркестры торжественно откроют экспозиции «Дети — наше будущее» и «Служба государственной важности». Эти две выставки подготовлены к 100-летию образования государственной архивной службы России.
В 16:00 возле колеса обозрения начнут работать детские интерактивные площадки. Герои литературных произведений проведут увлекательные литературные игры и викторины. В шатрах будет развернута широкомасштабная книжно-иллюстративная выставка «Детства яркая планета». Ребят будут развлекать клоуны и аниматоры. Мальчишки и девчонки станут участниками бесплатных мастер-классов по изготовлению поделок. В этот день будут работать детские творческие мастерские.
В 17:00 на сцене набережной начнется большой праздничный концерт. Перед гостями набережной выступят самые маленькие артисты. Среди них спортивный клуб художественной гимнастики «Грация», ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Аллигретто», вокально-хореографический коллектив «Шкатулка», детская школа балета «Lil Ballerine» и другие юные танцоры и музыканты.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Корейские медики продолжат спасать жизни маленьких хабаровчан Свой «Сириус» появится в Хабаровском крае Детей к зверям в Хабаровске пустят бесплатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут9
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем27
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение