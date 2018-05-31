Калининградский «Ростелеком» и радио «Маяк» отметят День защиты детей

1 июня в России отмечается всенародной любимый праздник — День защиты детей. Празднование Дня защиты детей состоится и в прямом эфире радио «Маяк-Калининград». Журналисты и представители Калининградского филиала «Ростелекома» поговорят об истории праздника, а так же об актуальной сегодня проблеме безопасности.

Компания «Ростелеком» разработала очень интересный интеллектуальный сервис видеоконтроля помещений, домов и квартир — «Умный дом». Самые внимательные слушатели получат в подарок видеокамеры «Умного дома» — это лицензионный сервис, главное достоинство которого заключается в том, что это комплексная защита с широким функционалом для каждой семья и для всего дома.

Прямой эфир 1 июня в 11.50 по местному времени на волнах радио «Маяк-Калининград» 102,5 ФМ.