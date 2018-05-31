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В калининградском «Кванториуме» построили «Умный дом» «Ростелекома»
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В калининградском «Кванториуме» построили «Умный дом» «Ростелекома» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Накануне в детском технопарке «Кванториум» Калининграда открыли демонстрационную зону интеллектуальной системы «Умный дом» компании «Ростелеком». Событие приурочили к Международному дню защиты детей, который будет отмечаться 1 июня.
«Умный дом» — это коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта жилья. С его помощью можно круглосуточно в режиме реального времени контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о возникновении нештатных ситуаций через push-уведомление, SMS или e-mail. Для этого в наборе — контроллер и набор датчиков — в зависимости от комплектации пакета. Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменения температуры или влажности. По желанию к комплекту оборудования можно добавить видеонаблюдение, чтобы не только получить сообщение, но и увидеть причину инцидента в режиме онлайн. Управление «Умным домом» происходит с помощью приложения на смартфоне либо в личном кабинете на официальном сайте компании.
— Умный дом» на территории Калининградской области мы официально запустили в марте. И уже тогда решили, что он обязательно должен быть в «Кванториуме». Ребятам, которые здесь занимаются, необходимо знать и понимать технологии, которые уже работают и меняют нашу жизнь. Во-первых, чтобы не изобретать велосипед, а направлять энергию на усовершенствование существующих решений, а, во-вторых, создавать свои инновационные продукты, — рассказал перед символическим разрезанием красной ленты директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов.
В торжественном мероприятии приняли участие представители «Ростелекома», преподаватели и ученики технопарка.
Татьяна Петрова, заместитель директора детского технопарка «Кванториум» отметила:
— Партнёрство с «Ростелекомом», как с одной из ведущих телекоммуникационных компаний страны, для нас, безусловно, необходимо. Именно поэтому в сентябре мы заключили соглашение о совместной деятельности. Демонстрационная зона, открытая сегодня, — один из наших уже реализованных проектов. «Ростелеком» предоставил систему «Умный дом», а ребята под чутким руководством преподавателей создали вот этот вот макет квартиры, чтобы наглядно даже детям было понятно, как это работает.
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