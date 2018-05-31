Сколько ждать путёвку на курорт? 

У сына бронхиальная астма. Он может рассчитывать на бесплатную путёвку на курорт?
«Необходимость направить ребёнка на санаторно-курортное лечение (СКЛ) определяет лечащий врач и заведующий лечебно-профилактическим отделением поликлиники. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для СКЛ больному оформляют справку для получения путёвки по форме № 070/у. На её основании пациента ставят в очередь (срок действия справки для получения путёвки — 12 месяцев), — отвечает пресс-секретарь Минздрава Коми Полина Абрамова. — Бюджетные (бесплатные) путёвки на СКЛ в здравоохранении предоставляют пациентам с хроническими заболеваниями. Очерёдность для получения путёвки в лечебных учреждениях Коми единая для всех. Данный вид лечения — это вид лечебно-профилактической (медицинской) помощи, осуществляемый круглогодично. Поэтому путёвка может быть предложена в любое время года в санаторно-курортное учреждение, соответствующее профилю заболевания ребёнка».