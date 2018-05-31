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Воронежские врачи рассказали о «дне тишины» для женщин, решившихся на аборт
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Воронежские врачи рассказали о «дне тишины» для женщин, решившихся на аборт 

Вести Воронеж 21 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
В День защиты детей медучреждениям рекомендовали воздержаться от проведения процедуры. Врачи откажутся от проведения абортов женщинам 1 июня, в День защиты детей. Права пациенток никто нарушать не будет, подчеркнули в пресс-службе регионального департамента здравоохранения — Это акция своего рода «день тишины» перед непростым выбором, возможность для врачей и психологов еще раз провести доабортное консультирование, а женщинам еще раз задуматься о своем решении, которое повлияет на их дальнейшую жизнь, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» В ведомстве напомнили, что в медицинских учреждениях Воронежской области, как и в целом в России, нет запрета на аборты. Но в День защиты детей традиционно по всей стране врачи стараются не проводить этой процедуры. По этой причине департамент здравоохранения и рекомендовал медикам от неё воздержаться 1 июня 2018 года. — Разумеется, если женщина настаивает на процедуре, или у нее большой срок беременности и перенести дату нельзя, или же аборт срочно необходим по медицинским показаниям, врачи окажут медицинскую помощь, — уточнили в облздраве.
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