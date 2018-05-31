В рамках проекта Московская смена» в районе Ясенево будет организован комфортный отдых для детей

Только на базе местного ТЦСО в рамках проекта «Московская смена» отдохнут 90 детей — по 30 человек в каждую из трех смен. При формировании программы был учтен опыт предыдущих лет, а также пожелания родителей и самих школьников.

О том, какой обещает быть «Московская смена» рассказала заведующая отделением территориального центра социального обслуживания «Ясенево» Елена Федотова

По ее словам, был значительно расширен круг площадок, которые будут работать «в паре» с центром социального обслуживания, а каждое из учреждений-партнеров подготовило уникальную программу.

К примеру, досуговые центры «Атлант» и «Соц–Ин» организуют спортивные праздники и познавательные программы. В библиотеке № 171 пройдут творческие мастер–классы и интерактивные игры. Специалисты экоцентра «Битцевский лес» все лето будут проводить квесты и экологические прогулки, а культурный центр «Вдохновение» подготовит танцевальные и музыкальные мероприятия, а так же организует занятия в «Школе фокусов». Кроме того, ребят ждет обширная экскурсионная программа и, конечно, встречи с интересными людьми.

«В этом году мы решили привлечь к работе в «Московской смене» большее число профессионалов. В частности с детьми будут работать психологи, специалисты по работе с семьей, по социальной работе. К нам присоединятся и волонтеры — в основном, это студенты столичных вузов педагогической направленности», — рассказала Е. Федотова.

И, конечно же, будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, при сопровождении ребят на выездные мероприятия в метро будут задействованы специальные сотрудники.