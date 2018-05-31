Ещё
В рамках проекта Московская смена» в районе Ясенево будет организован комфортный отдых для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В рамках проекта Московская смена» в районе Ясенево будет организован комфортный отдых для детей 

Ясенево 20 минут назад
Фото: Ясенево
Только на базе местного ТЦСО в рамках проекта «Московская смена» отдохнут 90 детей — по 30 человек в каждую из трех смен. При формировании программы был учтен опыт предыдущих лет, а также пожелания родителей и самих школьников.
О том, какой обещает быть «Московская смена» рассказала заведующая отделением территориального центра социального обслуживания «Ясенево» Елена Федотова.
По ее словам, был значительно расширен круг площадок, которые будут работать «в паре» с центром социального обслуживания, а каждое из учреждений-партнеров подготовило уникальную программу.
К примеру, досуговые центры «Атлант» и «Соц–Ин» организуют спортивные праздники и познавательные программы. В библиотеке № 171 пройдут творческие мастер–классы и интерактивные игры. Специалисты экоцентра «Битцевский лес» все лето будут проводить квесты и экологические прогулки, а культурный центр «Вдохновение» подготовит танцевальные и музыкальные мероприятия, а так же организует занятия в «Школе фокусов». Кроме того, ребят ждет обширная экскурсионная программа и, конечно, встречи с интересными людьми.
«В этом году мы решили привлечь к работе в «Московской смене» большее число профессионалов. В частности с детьми будут работать психологи, специалисты по работе с семьей, по социальной работе. К нам присоединятся и волонтеры — в основном, это студенты столичных вузов педагогической направленности», — рассказала Е. Федотова.
И, конечно же, будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, при сопровождении ребят на выездные мероприятия в метро будут задействованы специальные сотрудники.
Ясенево: последние новости
Центр «Черемушки» организует профильную летнюю четверть Праздничные мероприятия, пасвященные Дню защиты детей, пройдут в 13 парках столицы В ЮЗАО пройдет концерт «Музыка без границ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут9
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем27
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение