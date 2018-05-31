Башкирия лидирует в ПФО по детским суицидам

35 детских суицидов было совершено в Башкирии в 2017 году. Но наблюдается тенденция к снижению. Об этом сообщила в докладе депутатам Госсобрания Башкирии Уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова.

По абсолютному числу Башкирия лидирует в Приволжском федеральном округе, по числу суицидов на 10 тысяч детей (0,4) — на втором месте после Удмуртии (0,5). Вместе с тем, по словам детского омбудсмена, наблюдается тенденция к их снижению.

Также Скоробогатова сообщила, что в 2017 году в Башкирии совершено на 20% больше преступлений против детей: если в 2016 году их было более 2 тысяч, то в 2017 — 2523. Одновременно выросло и число преступлений против половой неприкосновенности: в 2016 году — 277, в 2017 — 337. Несколько выросла и статистика беременностей и абортов среди несовершеннолетних.