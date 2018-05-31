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Депутат МГД предложила в виде дополнительного образования учить детей безопасно пользоваться гаджетами
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Депутат МГД предложила в виде дополнительного образования учить детей безопасно пользоваться гаджетами 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева предложила запустить проекты по обучению детей безопасно пользоваться гаджетами и интернетом в качестве одной из форм дополнительного образования. Об этом она заявила Агентству городских новостей «Москва».
«Как врач (Т. Батышева является директором Научно-практического центра детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения — прим. Агентства «Москва»), я однозначно могу сказать, что угрозы нерациональной диджитализации очевидны: это и неполноценное эмоциональное развитие, и угасание познавательной и творческой деятельности, и ослабевание навыков коммуникации. Поэтому принципы инфоэкологии, определенный «инфодетокс» тоже должны быть частью нашей жизни. И прекрасно, что в Москве появляется все больше проектов, которые учат применять гаджеты и интернет-ресурсы с пользой, без лишней перегрузки, учитывают рекомендации специалистов–психологов. Было бы замечательно, если бы такие проекты появились в сфере дополнительного образования детей для самых разных возрастов», — сказала Т. Батышева.
По ее мнению, к таким обучающим проектам для детей необходимо привлекать психологов для того, чтобы научить ребенка правильно и без вреда для себя воспринимать поступающую информацию из интернета.
Агентство «Москва»: последние новости
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