Депутат МГД предложила в виде дополнительного образования учить детей безопасно пользоваться гаджетами

«Как врач (Т. Батышева является директором Научно-практического центра детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения — прим. Агентства «Москва»), я однозначно могу сказать, что угрозы нерациональной диджитализации очевидны: это и неполноценное эмоциональное развитие, и угасание познавательной и творческой деятельности, и ослабевание навыков коммуникации. Поэтому принципы инфоэкологии, определенный «инфодетокс» тоже должны быть частью нашей жизни. И прекрасно, что в Москве появляется все больше проектов, которые учат применять гаджеты и интернет-ресурсы с пользой, без лишней перегрузки, учитывают рекомендации специалистов–психологов. Было бы замечательно, если бы такие проекты появились в сфере дополнительного образования детей для самых разных возрастов», — сказала Т. Батышева.

По ее мнению, к таким обучающим проектам для детей необходимо привлекать психологов для того, чтобы научить ребенка правильно и без вреда для себя воспринимать поступающую информацию из интернета.