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Глава Советского района Уфы: «Опасное аварийное здание будет снесено»
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Глава Советского района Уфы: «Опасное аварийное здание будет снесено» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В продолжение истории о заброшенном детском саде № 127, в который по-прежнему, как ни странно, можно записать детей. Нам удалось получить комментарий главы администрации Советского района.
Урал Кильсенбаев ответил на вопрос о том, почему же дошкольное учреждение было признано аварийным и что предоставят горожанам вместо ветхих развалин.
— Здание дало обширную трещину в 2013 году из-за активного возведения жилкомплекса неподалеку. Стены садика не выдержали практически круглосуточной работы большегрузных машин и после проведенной экспертизы специалистов БашНииСтрой здание было признано аварийным. Детей распределили в близлежащие детские сады, сотрудники были трудоустроены, — сообщил глава района. — В период с 2014 по 2015 года после проведения конкурсов по заказу управления капстроительства был выполнен одобренный Госэкспертизой проект нового трехэтажного детсада, возведение которого начнется по мере поступления финансирования, — добавил руководитель.
По плану новое детское учреждение должно будет вмещать до 240 ребятишек.
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