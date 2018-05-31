Глава Советского района Уфы: «Опасное аварийное здание будет снесено»

В продолжение истории о заброшенном детском саде № 127, в который по-прежнему, как ни странно, можно записать детей. Нам удалось получить комментарий главы администрации Советского района.

Урал Кильсенбаев ответил на вопрос о том, почему же дошкольное учреждение было признано аварийным и что предоставят горожанам вместо ветхих развалин.

— Здание дало обширную трещину в 2013 году из-за активного возведения жилкомплекса неподалеку. Стены садика не выдержали практически круглосуточной работы большегрузных машин и после проведенной экспертизы специалистов БашНииСтрой здание было признано аварийным. Детей распределили в близлежащие детские сады, сотрудники были трудоустроены, — сообщил глава района. — В период с 2014 по 2015 года после проведения конкурсов по заказу управления капстроительства был выполнен одобренный Госэкспертизой проект нового трехэтажного детсада, возведение которого начнется по мере поступления финансирования, — добавил руководитель.

По плану новое детское учреждение должно будет вмещать до 240 ребятишек.