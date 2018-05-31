Шоу кормления акул и салют. Куда сходить с детьми 1 июня в Воронежской области

Некоторые площадки перенесут мероприятия на выходные. День защиты детей в 2018 году выпал на пятницу, однако это не помешает отметить этот праздник в Воронежской области. Более того, некоторые площадки перенесли или решили продублировать развлекательную программу на выходных, 2 и 3 июня. Где отметить День защиты детей в Воронеже и в пределах 40 км от него, читайте в обзоре «Вести-Воронеж». 1 июня Воронежский центральный парк 10:00 — бесплатная игра-путешествие «Зелёная волна», приуроченная ко Дню защиты детей. Парк «Танаис» 10:00 — бесплатная развлекательная программа с конкурсами и играми Площадка у памятника «Котёнок с улицы Лизюкова» 11:00 — бесплатная концертно-игровая программа для детей «С днём рождения, Василий!» — 15-летие скульптурной композиции «Котёнок с улицы Лизюкова». Воронежский зоопарк (улица Полины Осипенко, 6а) 11:00 — бесплатная праздничная программа от детских творческих коллективов Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» в парке зоопарка. Будут работать выставки-продажи, аттракционы, интерактивные площадки. Парк у ТРК «Арена» 14:00-19:00 — театр-праздник King snow: мастер-класс по мыльным пузырям, Bubble car, а каждый час — танцевально-анимационная зарядка 18:00 — на третьем этаже ТРК «Арена» «Оранжевая вечеринка в муравейнике»: шоу гигантских мыльных пузырей, анимационная программа, конкурсы 19:00 — в парке цирк-шапито «Империал» — шоу на 2,5 часа с живой музыкой и световым оформлением. В программе дрессированные верблюды, мотокаскадёры в шаре, клоун Моня, итальянский дрессировщик Карлос Бресчиани с 4 тиграми и др. Детям до 4 лет бесплатно, остальным — от 500 до 1200 в зависимости от места. 21:30 — праздничный салют

Парк «Алые паруса» 10:00-20:00 — бесплатная детская программа: страна мастеров, остров еды, город учёных, порт-спорт, фото-остров и музыкальная историяОкеанариум (посёлок Солнечный, улица Парковая, 3) 12:00, 16:00 — детская экскурсия «Кругосветка» 14:00 — интерактивное занятие «Самые-самые». Дети узнают про животных и подружатся с обитателями. В завершение пройдёт показательная тренировка морских котиков и шоу кормления акул. 15:00-17:00 — мастер-классы по конструированию

Все мероприятия входят в стоимость входного билета в океанариум — от 350 до 650 рублей в зависимости от возрастной категории. Кольцовский сквер 17:00 — бесплатная концертная программа ансамбля русской музыки, песни и танца «Балалайка» Дворцовый комплекс Ольденбургских (Рамонь, улица Мосина, 21) 10:00-11:00 — конкурс детского рисунка на асфальте «Двери в лето», бесплатно11:00-12:00 — аквагрим для детей, бесплатно12:00-13:00 — квест-игра «Дворец для Рамонской принцессы». Стоимость — 100 рублей.