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1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович
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1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
1 июня в Театре юного зрителя состоится гала-концерт победителей Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра», который проводился в регионе с 25 марта, сообщает областной минкульт.
Участниками фестиваля были 1730 юных омичей от 5 до 18 лет. Конкурс проводился по трём номинациям: вокал, хореографическое искусство, художественное слово. Финалистами конкурса стали 111 номинантов из 17 районов области, лучшие из них выступят в гала-концерте.
В 14.00 на площади перед ТЮЗом начнётся интерактивная программа для детей и их родителей «Все краски радуги», а в 16.00 — собственно концерт, во время которого состоится торжественная церемония награждения победителей.
С Днём защиты детей омских ребятишек поздравит популярный ведущий Леонид Якубович.
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