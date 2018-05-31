1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович

1 июня в Театре юного зрителя состоится гала-концерт победителей Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра», который проводился в регионе с 25 марта, сообщает областной минкульт

Участниками фестиваля были 1730 юных омичей от 5 до 18 лет. Конкурс проводился по трём номинациям: вокал, хореографическое искусство, художественное слово. Финалистами конкурса стали 111 номинантов из 17 районов области, лучшие из них выступят в гала-концерте.

В 14.00 на площади перед ТЮЗом начнётся интерактивная программа для детей и их родителей «Все краски радуги», а в 16.00 — собственно концерт, во время которого состоится торжественная церемония награждения победителей.