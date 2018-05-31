Ребенок в Нижегородской области сломал обе ноги из-за недосмотра воспитательницы

— Воспитатель детского центра предстанет перед судом, — рассказали в прокуратуре Нижегородской области. — Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Женщина присматривала за детьми на детской площадке. 11-летний воспитанник запрыгнул на карусель, все места на которой уже были заняты. В итоге при раскручивании карусели он сломал обе ноги. При этом воспитатель наблюдала за происходящим, находясь неподалеку, но не остановила опасную игру.

Санкция ч.2 ст. 118 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.