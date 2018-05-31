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Ребенок в Нижегородской области сломал обе ноги из-за недосмотра воспитательницы
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Ребенок в Нижегородской области сломал обе ноги из-за недосмотра воспитательницы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Воспитатель детского центра предстанет перед судом, — рассказали в прокуратуре Нижегородской области. — Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Женщина присматривала за детьми на детской площадке. 11-летний воспитанник запрыгнул на карусель, все места на которой уже были заняты. В итоге при раскручивании карусели он сломал обе ноги. При этом воспитатель наблюдала за происходящим, находясь неподалеку, но не остановила опасную игру.
Санкция ч.2 ст. 118 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.
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