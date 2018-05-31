Пять детсадов будет построено в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 мая. / ТАСС /. Пять детских садов построят в Северной Осетии до конца года, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки республики Ирина Азимова.

"Сейчас в республике строится пять детских садов, четыре — в районах и один на 280 мест во Владикавказе. Кроме того, в этом году по заявкам муниципальных районов и Владикавказа будут проводиться пристройки к детским садам для создания там новых мест. В 2019 году 10 пристроек будет", — сказала Азимова.

По ее словам, в настоящее время очередь в детские сады насчитывает более 1,5 тыс. детей от трех до семи лет. «Мы справимся с очередностью, и любой желающий получит законное право получать образование в дошкольной организации», — заключила министр.