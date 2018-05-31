Амурские полицейские навестили маленьких пациентов детской больницы и подарили игрушки для «Коробки храбрости»

Чтобы поздравить ребят с предстоящим Днем защиты детей, порадовать и скрасить их пребывание в стенах медицинского учреждения, руководство и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области посетили онкогематологическое отделение «Амурской областной детской клинической больницы».

Маленькие пациенты, как правило, находятся на лечении долго и зачастую лишены возможности отметить праздник дома в кругу родных и близких. Для улучшения настроения и укрепления в детском сердце надежды на скорейшее выздоровление стражи правопорядка подготовили для ребят различные подарки. Это и игрушки, канцелярия, наборы для творчества и многое другое. В больнице для ребёнка любая, даже самая простая процедура — это большой стресс. Малышам требуется много сил, чтобы выдержать различные медицинские манипуляции. Помогает им в этом «Коробка храбрости», из которой маленькие пациенты после прохождения процедур, выбирают любую понравившеюся игрушку.

— Мы с огромным желанием приняли участие в этой акции, поскольку многие из нас являются родителями, и мы знаем, что для детей самое главное — это поддержка словом и делом. Особенно, если ребенок болеет, находится на лечении — для него самое главное знать, что есть кто-то рядом, кто поможет. Мы очень надеемся, что собранные нами подарки понравятся детям, принесут в их жизнь больше ярких красок и придутся им по душе, — рассказала слушатель ЦПП УМВД России по Амурской области, дознаватель ОД МО МВД Россими «Октябрьский» лейтенант полиции Наталья Федирко.

На этот раз полицейским удалось лично увидеться с детьми, теплая погода позволили мальчишкам и девчонкам выйти на детскую площадку возле больницы, погреться на солнышке и отвлечься от своих недугов. Сотрудники полиции поблагодарили персонал больницы за помощь в проведении мероприятия, подарили подарки юным пациентам, а также пожелали им скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

— Мы знаем, что вы настоящие борцы, вы боретесь с недугами, которые с вами приключились. Хотим вас поздравить с предстоящим праздником — Днём защиты детей, и пожелать, чтобы вы со всеми своими неприятностями справлялись легко, и они у вас быстро закончились, — обратился к ребятам начальник Центра профподготовки УМВД подполковник полиции Андрей Сидоров

Маленькие пациенты также подготовились к визиту гостей заблаговременно. Для тех, кто их поддерживает и помогает, дети вместе с родителями нарисовали красочную картину на холсте и подарили её полицейским. Поблагодарил стражей правопорядка за оказанную помощь, неравнодушие, внимание и медицинский персонал.

— Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы неравнодушны к нашим бедам, за то, что вы принимаете огромное участие в жизни наших детей и помогаете им, за то, что дарите позитив нашим детям, а позитив — это путь к выздоровлению, — отметила воспитатель гематологического отделения «Амурской областной детской клинической больницы» Марина Пяткова.

Стоит отметить, что стражи правопорядка уже не первый год принимают участие в социальной акции «Коробка храбрости» и оказывают помощь данной больнице. Полицейские стараются находить время и по возможности посещать ребят и поддерживать их. Такое малое участие в непростом жизненном испытании, выпавшем на долю мальчишек, девчонок и их родителей, — нужное и важное дело.