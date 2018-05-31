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Жители Смоленской области принимают активное участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Внимание — дети!»
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Жители Смоленской области принимают активное участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Внимание — дети!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в летний период сотрудники Госавтоинспекции провели акцию, в ходе которой были розданы информационные листовки, и все желающие приняли участие в фотосессии «Внимание — дети!». Сотрудники ГИБДД обратились к взрослым с призывом повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге, объяснить, как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате и т.д. Необходимо регулярно повторять с ребенком правила перехода проезжей части и проверять, правильно ли он их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях.
Для взрослых наступает очень серьезное и ответственное время, когда необходимо приложить максимум усилий, чтобы с детьми не случилось беды. С наступлением каникул у ребят появится много свободного времени, которое они будут проводить на улице. Необходимо проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности. Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков, среди которых — творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции и многое другое. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах в период летних каникул.
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