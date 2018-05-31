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В День защиты детей в воронежских больницах пройдет акция против абортов
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В День защиты детей в воронежских больницах пройдет акция против абортов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Облздрав проводит традиционную акцию против абортов в День защиты детей, 1 июня.
Врачи и психологи в государственных медучреждениях будут убеждать женщин, решивших прервать беременность, отказаться от аборта.
«Конечно, это письмо носит рекомендательный характер, — сказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента Ольга Самофалова. — Если женщина настаивает на процедуре, или у нее большой срок беременности и перенести дату нельзя, или же аборт срочно необходим по медицинским показаниям, врачи окажут медицинскую помощь. Права пациенток никто нарушать не будет».
Как объяснили в облздраве, эта акция своего рода «день тишины» перед непростым выбором.
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