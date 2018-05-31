В День защиты детей в воронежских больницах пройдет акция против абортов

Облздрав проводит традиционную акцию против абортов в День защиты детей, 1 июня.

Врачи и психологи в государственных медучреждениях будут убеждать женщин, решивших прервать беременность, отказаться от аборта.

«Конечно, это письмо носит рекомендательный характер, — сказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента Ольга Самофалова. — Если женщина настаивает на процедуре, или у нее большой срок беременности и перенести дату нельзя, или же аборт срочно необходим по медицинским показаниям, врачи окажут медицинскую помощь. Права пациенток никто нарушать не будет».

Как объяснили в облздраве, эта акция своего рода «день тишины» перед непростым выбором.