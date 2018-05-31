В столице Адыгеи готовятся к открытию лагерей дневного пребывания

С 4 по 30 июня на базе 22 майкопских школ будут работать летние лагеря дневного пребывания. В них отдохнут 1297 учащихся — это больше, чем в прошлом году.

Для детей организуют двухразовое питание и досуговую программу. Необходимые средства на эти цели выделяются из республиканского и муниципального бюджетов.

Отдых юных горожан должен быть полезным, безопасным и интересным — такую задачу поставил перед организаторами оздоровительной летней кампании мэр Майкопа Андрей Гетманов

«Нужно, чтобы в лагерях дневного пребывания были созданы все условия для того, чтобы дети как следует отдохнули, укрепили здоровье, получили много ярких впечатлений и набрались сил к началу нового учебного года», — подчеркнул глава города.

Открытие летних лагерей отметят детскими праздниками. Тематические площадки будут открыты 4 июня с 10.00 на площади Ленина, на площади Дружбы и на бульваре Победы в Черемушках. Ребят ждет встреча с любимыми сказочными персонажами, увлекательные игры и конкурсы.