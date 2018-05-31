Уроки сопереживания: как развить эмоциональный интеллект у ребенка

Одна из модных тем, которая заботит современных российских родителей, — развитие эмоционального интеллекта у детей. Если раньше на детских площадках мамы соревновались друг с другом по поводу того, умеет ли их ребенок бегло читать в три года или вычислять квадратные корни, то сегодня родителей больше волнует, сопереживало ли их чадо Лунтику из мультика. И умеет ли отличить гнев от тревоги на лице у папы.

Книжные магазины завалены пособиями по развитию эмоционального интеллекта, на Youtube выложено множество видеоуроков, детские клубы предлагают специальные занятия и тренинги. Тем временем эксперты, обсуждающие профессии будущего, считают, что одним из ключевых навыков, востребованных на рынке труда лет через пять-десять, станет способность человека распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими.

С одной стороны, тема эмоционального интеллекта очень коммерциализирована, только ленивый не пытался на ней заработать, с другой — сложно отрицать важность развития эмоциональной сферы у подрастающего поколения, живущего в эпоху всевозможных гаджетов.

Во многих странах мира изначально просто «модная тема» уже стала частью государственной политики. Например, в Финляндии работает национальная программа по дошкольному образованию и уходу за детьми раннего возраста. Hебенок в детском саду ни в коем случае не должен учиться читать и писать. Прежде всего, ему нужно оставаться ребенком. Поэтому для каждого малыша прописывается индивидуальный план развития, в рамках которого дошкольник совместно с родителями и педагогами участвует в спектаклях, изучает мир природы, рисует свои страхи, если что-то случилось, а затем проговаривает со взрослыми, что его волнует. При этом детские спектакли — это не российская детсадовская традиция с зазубренной ролью, которую надо отбарабанить перед двумя десятками включенных родительских смартфонов, снимающих видео праздника. В Финляндии детские спектакли — это прежде всего спектакли для детей, чтобы они смогли прочувствовать эмоции героев, а заодно и свои собственные.

В корейских детских садах педагоги ведут дневник эмоционального состояния ребенка и постоянно организуют встречи с родителями, чтобы совместно помогать ребенку решать волнующие его проблемы. Программы по развитию эмоционального интеллекта становятся частью образовательной программы во многих школах Европы и США.

Российская система образования более консервативна. К примеру, наши уроки истории больше направлены на запоминание дат и терминов, и чаще всего мы не обсуждаем с школьниками, что чувствовали и что переживали современники того или иного события, как, например, это принято делать на уроках истории во Франции.

Уроки мировой художественной культуры, которые в европейских школах являются одними из ключевых, у нас вынесены на задворки школьной образовательной программы. В лучшем случае урок МХК займет 45 минут один раз в неделю, за которые в голову школьника бедный учитель попытается впихнуть кучу фактологической информации, чаще всего даже не предлагая визуальный ряд. Но ведь история и искусство — это одни из ключевых предметов, через которые можно развивать эмоциональный интеллект. И здесь хотелось бы поделиться своим преподавательским и родительским опытом.

Когда вы помогаете ребенку подготовиться к уроку про Крымскую войну или реформы Петра I, попросите его представить, что он пишет посты в социальные сети от лица участника боевых действий или боярина с «отрубленной бородой» так, чтобы этот пост обязательно отражал всю гамму чувств и переживаний человека.

Со своими студентами особенности тоталитарного режима мы пытаемся понять через «Колымские рассказы» Варлама Шаламова , «Слепящую тьму» Артура Кестлера, «1984» Джорджа Оруэлла , потому что иначе достучаться до поколения визуалов невозможно. Они не воспринимают серых учебников и скучных определений. Единственное, что они поймут и запомнят, так это то, что не оставило их равнодушными, смогло вызвать в них сопереживание. А потом следом мы идем в Музей ГУЛАГа, где они знакомятся с дневниками и видео воспоминаний участников трагических событий.

И чаще ходите с детьми в художественные галереи. Меня всегда радуют залы европейских музеев и галерей, заполненные детьми, которые сидят перед картинами с блокнотами и карандашами, что-то рисуют, что-то обсуждают с педагогом. В Москве такая практика появилась не так давно. Когда идете в зал, например современного искусства, притворяйтесь, что ничего не понимаете и не знаете. У меня была такая практика с восьмилетней дочерью. В Брюсселе мы пошли в музей Магритта, и там она мне у каждой картины объясняла, что хотел сказать автор и что переживал. Потом можно перейти к классике, например Брейгелю, и просить ребенка рассказать о занятиях и играх его ровесников в Средневековье.

У писательницы Ирмгард Койн есть замечательная книга «Девочка, с которой детям не разрешали водиться», где юная героиня расплакалась в картинной галерее Кельна перед картиной «Страшный суд», начав сопереживать героям произведения и сделав детский вывод о том, что бывает в случае непослушания. Это, конечно, не лучший пример для педагогического использования, ведь детей в принципе пугать нельзя. Но что можно сказать точно, так это то, что иногда искусство может помочь вам достучаться до ребенка там, где иные средства уже не действуют.

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