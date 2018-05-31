В Омске дети отправятся в летние лагеря позже запланированных сроков

На заседании комитета по социальной политике областного Заксобрания сегодня, 31 мая, обсуждался вопрос о летнем детском отдыхе. Как выяснилось, специалисты Роспотребнадзора из-за погоды не дают согласия на открытие лагерей, поэтому начало первой смены в некоторых лагерях пришлось перенести на 15 июня. Отопление имеют лишь 19 из 32 загородных лагерей.

«Те лагеря, которые не отапливаются, будут вынуждены сдвигать сроки открытия летнего сезона. Пока это только два лагеря — в Марьяновском и Таврическом районах, — цитирует «Омск Здесь» руководителя дирекции программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних Ольгу Бучко. — Процесс приостановлен до восстановления нормальных погодных условий».

Напомним, что к летней оздоровительной кампании подготовлены 658 лагерей, большая часть которых с дневным пребывании детей, то есть пришкольные. Из бюджета Омской области на подготовку лагерей к работе и приобретение путёвок выделено более 550 млн руб.