Ещё
В Омске дети отправятся в летние лагеря позже запланированных сроков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Омске дети отправятся в летние лагеря позже запланированных сроков 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
На заседании комитета по социальной политике областного Заксобрания сегодня, 31 мая, обсуждался вопрос о летнем детском отдыхе. Как выяснилось, специалисты Роспотребнадзора из-за погоды не дают согласия на открытие лагерей, поэтому начало первой смены в некоторых лагерях пришлось перенести на 15 июня. Отопление имеют лишь 19 из 32 загородных лагерей.
«Те лагеря, которые не отапливаются, будут вынуждены сдвигать сроки открытия летнего сезона. Пока это только два лагеря — в Марьяновском и Таврическом районах, — цитирует «Омск Здесь» руководителя дирекции программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних Ольгу Бучко. — Процесс приостановлен до восстановления нормальных погодных условий».
Напомним, что к летней оздоровительной кампании подготовлены 658 лагерей, большая часть которых с дневным пребывании детей, то есть пришкольные. Из бюджета Омской области на подготовку лагерей к работе и приобретение путёвок выделено более 550 млн руб.
АиФ-Омск: последние новости
К летнему отдыху будьте готовы! В Омской области начинаются каникулы 1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович Юные омичи будут ходить по безопасным маршрутам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кто помогал Олегу Видову получать роли10
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут11
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение