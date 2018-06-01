Юные омичи отдохнут в пришкольных лагерях

В Омске с началом летних каникул во всех округах открылись пришкольные лагеря.

Так, в Ленинской округе дети смогут отлично провести время с друзьями в лагерях, расположенных на базе школ №№ 3,59, 68, 75, 99, 100, 101, 127, 161, сообщает пресс-служба администрации Омска. Для юные омичи смогут попробовать свои силы в создании роботов, заняться декупажем, научиться делать куклы-обереги и многое другое.

Заместитель главы администрации Ленинского округа Елена Бебинова отмечает, что для тех. кто не успел оформить путевку в лагерь, будут организованы досуговые площадки по месту жительства.