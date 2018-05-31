Ещё
Детский праздник «Ура, каникулы!» прошел в Богородском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Детский праздник «Ура, каникулы!» прошел в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздник посетили 22 ребенка из многодетных семей района Богородское.
Детско-молодежный актив «Богородская юность» провел в минувшую субботу, 26 мая, для детворы из многодетных семей праздник, посвященный начавшимся летним каникулам и предстоящему Международному дню защиты детей.
В помещении библиотеки №74 для детей в этот день состоялись веселые конкурсы, игры и праздничный летний флешмоб. По окончании праздничной программы дети получили подарки и поблагодарили вожатых из ДМА «Богородская юность» за великолепный праздник.
Сами же молодые активисты по окончании мероприятия также отпраздновали наступление каникул праздничным чаепитием.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Детскую развлекательную программу проведет районный центр соцобслуживания Профессиональные и самодеятельные артисты поздравят богородских детей с праздником В Богородском состоялся праздник «Ура, каникулы!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут12
Кто помогал Олегу Видову получать роли10
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение