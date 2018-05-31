Детский праздник «Ура, каникулы!» прошел в Богородском

Праздник посетили 22 ребенка из многодетных семей района Богородское.

Детско-молодежный актив «Богородская юность» провел в минувшую субботу, 26 мая, для детворы из многодетных семей праздник, посвященный начавшимся летним каникулам и предстоящему Международному дню защиты детей.

В помещении библиотеки №74 для детей в этот день состоялись веселые конкурсы, игры и праздничный летний флешмоб. По окончании праздничной программы дети получили подарки и поблагодарили вожатых из ДМА «Богородская юность» за великолепный праздник.

Сами же молодые активисты по окончании мероприятия также отпраздновали наступление каникул праздничным чаепитием.